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Haberler Yaşam GÖNÜL DAĞI İZLE || 22 Ekim 2022 TRT1 canlı yayın ile Gönül Dağı 73. Yeni ve son bölüm izle ekranı
Giriş Tarihi: 22.10.2022 17:49 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 17:50

GÖNÜL DAĞI İZLE || 22 Ekim 2022 TRT1 canlı yayın ile Gönül Dağı 73. Yeni ve son bölüm izle ekranı

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı 73. Yeni bölüm izle ekranı ile izleyenlerinin gündemine geliyor. Yeni bölümde; Veysel için mahkeme zamanı gelmiştir. Ancak kaportacı dükkanında bulunan bıçak, işleri zora sokmuştur. Amcaoğulları bıçağı dükkana atan kişiyi bulmak için kasabada büyük bir plan yaparlar. Sevilen yapım Cumartesi akşamlarının adeta vazgeçilmezleri arasında yer alırken yapımı internet aracılığı ile takip etmek isteyenler Gönül Dağı son bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte TRT ile Gönül Dağı yeni bölüm tamamı kesintisiz izle…

GÖNÜL DAĞI İZLE || 22 Ekim 2022 TRT1 canlı yayın ile Gönül Dağı 73. Yeni ve son bölüm izle ekranı

Gönül Dağı yeni bölüm izle ekranı yapımı internet ortamında takip etmek isteyenlerin gündemine geliyor. Sevilen dizide bu akşam izleyenlerini ekran başına kilitleyecek gelişmeler yaşanacak. Sefer ve Zahide arasındaki gerilim büyümektedir. Sefer, Zahide'ye rağmen çocuklara gerçeği söyler ve onları hastaneye götürmeye karar verir. Peki, Gönül Dağı 73.yeni bölümde neler oldu? İşte TRT1 canlı yayın ile Gönül Dağı son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar…

GÖNÜL DAĞI İZLE || 22 Ekim 2022 TRT1 canlı yayın ile Gönül Dağı 73. Yeni ve son bölüm izle ekranı

GÖNÜL DAĞI İZLE

Dizinin son bölümünü izlemek için aşağıdaki linke gidebilirsiniz...

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

Gönül Dağı 73.Bölüm Özet
Veysel için mahkeme zamanı gelmiştir. Ancak kaportacı dükkanında bulunan bıçak, işleri zora sokmuştur. Amcaoğulları bıçağı dükkana atan kişiyi bulmak için kasabada büyük bir plan yaparlar. Uyguladıkları bu plan sayesinde amaçlarına ulaşabilecekler midir?

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GÖNÜL DAĞI İZLE || 22 Ekim 2022 TRT1 canlı yayın ile Gönül Dağı 73. Yeni ve son bölüm izle ekranı

Öte yandan bütün olanlardan habersiz, dükkana bıçağı atanı gören tek kişi olan Selma Öğretmen, bu bilgiyle ne yapacaktır? Tüm mücadelelerin sonunda Veysel hapisten çıkabilecek midir? Bu arada Sefer ve Zahide arasındaki gerilim büyümektedir. Sefer, Zahide'ye rağmen çocuklara gerçeği söyler ve onları hastaneye götürmeye karar verir. Bu durum ikilinin ilişkisini nasıl etkileyecektir?

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