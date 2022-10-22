GÖNÜL DAĞI İZLE || 22 Ekim 2022 TRT1 canlı yayın ile Gönül Dağı 73. Yeni ve son bölüm izle ekranı

Öte yandan bütün olanlardan habersiz, dükkana bıçağı atanı gören tek kişi olan Selma Öğretmen, bu bilgiyle ne yapacaktır? Tüm mücadelelerin sonunda Veysel hapisten çıkabilecek midir? Bu arada Sefer ve Zahide arasındaki gerilim büyümektedir. Sefer, Zahide'ye rağmen çocuklara gerçeği söyler ve onları hastaneye götürmeye karar verir. Bu durum ikilinin ilişkisini nasıl etkileyecektir?