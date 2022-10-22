GÖNÜL DAĞI İZLE || 22 Ekim 2022 TRT1 canlı yayın ile Gönül Dağı 73. Yeni ve son bölüm izle ekranı

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı 73. Yeni bölüm izle ekranı ile izleyenlerinin gündemine geliyor. Yeni bölümde; Veysel için mahkeme zamanı gelmiştir. Ancak kaportacı dükkanında bulunan bıçak, işleri zora sokmuştur. Amcaoğulları bıçağı dükkana atan kişiyi bulmak için kasabada büyük bir plan yaparlar. Sevilen yapım Cumartesi akşamlarının adeta vazgeçilmezleri arasında yer alırken yapımı internet aracılığı ile takip etmek isteyenler Gönül Dağı son bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte TRT ile Gönül Dağı yeni bölüm tamamı kesintisiz izle…