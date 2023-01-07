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Haberler Yaşam GÖNÜL DAĞI İZLE! TRT1 canlı yayın ile Gönül Dağı 81. yeni ve son bölüm izle ekranı
Giriş Tarihi: 07.01.2023 20:02 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 20:04

GÖNÜL DAĞI İZLE! TRT1 canlı yayın ile Gönül Dağı 81. yeni ve son bölüm izle ekranı

Gönül Dağı yeni ve son bölüm izle ekranı yapımı internet ortamında takip etmek isteyenlerin gündemine geliyor. Sevilen dizide bu akşam izleyenlerini ekran başına kilitleyecek gelişmeler yaşanacak. Sefer ve Zahide arasındaki gerilim büyümektedir. Amcaoğulları isabetli bir yatırım yapabilmek için kasabalıların ihtiyaçlarını öğrenmeye karar verirler. Kasabada Ar-Ge yapmaya başlayan amcaoğulları aldıkları geri dönüşlerle halkın mustarip olduğu bir konuda icat geliştirirler. Peki, Gönül Dağı 81.yeni bölümde neler oldu? İşte TRT1 canlı yayın ile Gönül Dağı son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar…

GÖNÜL DAĞI İZLE! TRT1 canlı yayın ile Gönül Dağı 81. yeni ve son bölüm izle ekranı

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı 81. Yeni bölüm izle ekranı ile izleyenlerinin gündemine geliyor. Yeni bölümde; Amcaoğulları buldukları icadın reklamını yapıp abonelik almaya başlar. Taner, Halime'nin artan evlilik baskısından bunalır. Ablası Zahide'nin de annesiyle aynı düşündüğünü öğrenen Taner, bu baskıdan kurtulabilmek için oğlunu alarak evden ayrılır. Sevilen yapım Cumartesi akşamlarının adeta vazgeçilmezleri arasında yer alırken yapımı internet aracılığı ile takip etmek isteyenler Gönül Dağı son bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte TRT ile Gönül Dağı yeni bölüm tamamı kesintisiz izle…

GÖNÜL DAĞI İZLE! TRT1 canlı yayın ile Gönül Dağı 81. yeni ve son bölüm izle ekranı

GÖNÜL DAĞI İZLE!

Dizinin bu akşamki bölümünü aşağıda yer alan link üzerinden izleyebilirsiniz...

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

GÖNÜL DAĞI 81. BÖLÜM KONUSU

Amcaoğulları isabetli bir yatırım yapabilmek için kasabalıların ihtiyaçlarını öğrenmeye karar verirler. Kasabada Ar-Ge yapmaya başlayan amcaoğulları aldıkları geri dönüşlerle halkın muzdarip olduğu bir konuda icat geliştirirler. Amcaoğulları buldukları icadın reklamını yapıp abonelik almaya başlar. Taner, Halime'nin artan evlilik baskısından bunalır. Ablası Zahide'nin de annesiyle aynı düşündüğünü öğrenen Taner, bu baskıdan kurtulabilmek için oğlunu alarak evden ayrılır.

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GÖNÜL DAĞI İZLE! TRT1 canlı yayın ile Gönül Dağı 81. yeni ve son bölüm izle ekranı

Taner nereye gidecektir? Muammer ve Hüseyin, kasada buldukları altınları herkesten gizlerken, birbirlerine de güvenmezler. Hüseyin ve Muammer'in ayrılmaz ikili gibi birlikte kalmaları Döndü'nün dikkatini çeker. Kenan, Muammer'e yardım edebilmek için babasını bir yere götürür. Muammer gittiği yerde Veysel ile olan sorunlarını çözebilecek midir? Ciritçi tek başına bir yolculuğa çıkar. Yolculuk sırasında sorularına cevap arar.

GÖNÜL DAĞI İZLE! TRT1 canlı yayın ile Gönül Dağı 81. yeni ve son bölüm izle ekranı

Ciritçi, döndüğünde Divane ile yüzleşebilecek midir? Ramazan'ın girdiği işlerde tutunamaması Asuman'ı endişelendirmeye başlar. Asuman'ın Ramazan'dan gizli yaptığı bir şey ortaya çıkar. Hacer, oğlunun kulübede kendinden ayrı yaşamasından rahatsızdır. Rıfat ile tekrar konuşan ve evine döndürmeye çalışan Hacer, başarılı olamayınca ikiliyi zor durumda bırakır. Erkan, Şirin'e kendi adıyla yazılan mektupla neye uğradığını şaşırır. Disiplin suçuyla karşı karşıya kalan Erkan ne yapacaktır? Taner, annesi Halime'nin evlenmesi konusunda baskı yapmasının sebebini öğrenecek midir?

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