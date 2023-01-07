Haberler Yaşam GÖNÜL DAĞI İZLE! TRT1 canlı yayın ile Gönül Dağı 81. yeni ve son bölüm izle ekranı

Giriş Tarihi: 07.01.2023 20:02 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 20:04

GÖNÜL DAĞI İZLE! TRT1 canlı yayın ile Gönül Dağı 81. yeni ve son bölüm izle ekranı

Gönül Dağı yeni ve son bölüm izle ekranı yapımı internet ortamında takip etmek isteyenlerin gündemine geliyor. Sevilen dizide bu akşam izleyenlerini ekran başına kilitleyecek gelişmeler yaşanacak. Sefer ve Zahide arasındaki gerilim büyümektedir. Amcaoğulları isabetli bir yatırım yapabilmek için kasabalıların ihtiyaçlarını öğrenmeye karar verirler. Kasabada Ar-Ge yapmaya başlayan amcaoğulları aldıkları geri dönüşlerle halkın mustarip olduğu bir konuda icat geliştirirler. Peki, Gönül Dağı 81.yeni bölümde neler oldu? İşte TRT1 canlı yayın ile Gönül Dağı son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar…