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Haberler Yaşam Gönül Dağı konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor? Gönül Dağı sezon finali ne zaman?
Giriş Tarihi: 01.05.2021 17:19 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 17:20

konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor? ?

TRT1 ekranlarında yayınlanan konusu ve oyuncuları ile merak ediliyor. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan yapımın sezon finali haberi ise hayranlarını üzdü. Yakın zamanda sezon finaliyle ekrana gelecek olan dizinin konusu ve oyuncuları kadar çekildiği yerlerde hayranlık uyandırıyor. TRT 1 ekranlarından izleyici ile buluşan ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor? ?

Gönül Dağı konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor? Gönül Dağı sezon finali ne zaman?

Cumartesi akşamları yayınlanan yeni bölüm izleyiciyle buluşuyor. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde Fikret'in çocukları Zahide'den almak için açtığı velayet değiştirme davasının mahkeme günü geliyor. Diziyi ilk defa izleyenler ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor sorusuna yanıt ararken fenomen takipçiler yapımın sezon finali tarihini araştırıyor. Sevilen dizi birinci sezonunun sonuna yaklaştı ve sezon finali ile ara veriyor. Buna göre; Gönül Dağı konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor? ?

Gönül Dağı konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor? Gönül Dağı sezon finali ne zaman?

GÖNÜL DAĞI KONUSU NE?

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir ...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

İzlerken yaşayacak, hissedecek, duygulanacak ve gönülden bağlanacaksınız

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİM?

Gönül Dağı dizisinde aşkı en saf haliyle yaşayanların, hasreti bir ömür yüreğinde taşıyanların, kopmaz halatlarla bağlanmış dostlukların, birbirinden renkli hayatların iç içe geçtiğini görüyoruz. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan üstleniyor. Dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.

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Gönül Dağı konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor? Gönül Dağı sezon finali ne zaman?

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

dizisi Anadolu'nun eşsiz güzellikleriyle dolu Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor.

GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Gönül Dağı 22 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanacak olan 29. bölüm ile sezon finali yapacak.

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