Gönül Dağı Rıfat öldü mü? Meryem tarafından terk edilmişti! Çaycı Rıfat ölecek mi, Hüseyin Sevimli diziden ayrılıyor mu?

Gönül Dağı dizisinde Hüseyin Sevimli'nin hayat verdiği Kellerin Rıfat karakteri, yaşadığı talihsiz olayın ardından izleyicinin gündemine oturdu. Son bölümde nişanlısı Meryem tarafından terk edilen Rıfat ortadan kayboldu. Kasabalıların arama çalışmaları sonuçsuz kalırken, Gönül Dağı Rıfat öldü mü, diziden çıktı mı soruları gündem konusu oldu. Meryem tarafından terk edilen Çaycı Rıfat ölecek mi sorusu dizinin sevenleri tarafından yanıt arıyor. Hüseyin Sevimli diziden ayrılıyor mu? İşte karakterin akıbeti hakkında son durum…