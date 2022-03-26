Gönül Dağı Rıfat öldü mü? Meryem tarafından terk edilmişti! Çaycı Rıfat ölecek mi, Hüseyin Sevimli diziden ayrılıyor mu?

GÖNÜL DAĞI RIFAT KİMDİR?

Dizide 'Kellerin Rıfat' lakabıyla tanınan Çaycı Rıfat, Gedelli Kahvesi'nin sahibidir. Amcaoğullarıyla birlikte büyümüş olan Rıfat, Taner'i kendisine rakip olarak görür. Annesiyle yaşayan Rıfat, son bölümlerde âma olan Meryem'e aşık olmuştur. Annesi bu aşka karşı çıkmaktadır ancak o aşkından vazgeçmez.

GÖZLERİ AÇILAN NANKÖR MERYEM RIFAT'I TERK ETTİ!

Sevilay Gültekin'in canlandırdığı görme engelli Meryem karakteri, Rıfat'ın sevgisi ile her şeyin üstünden gelmiş, yine Rıfat'ın desteğiyle göz ameliyatı olmuştu. Ameliyattan sonra gözleri iyileşen Meryem nişanlısı Rıfat'ı tanımamış, dahası yaşanan her şeyi unutarak onu terk etmişti. Rıfat bu acıyı kaldıramayarak ortadan kayboldu. Bu olayın üzerine Meryem kasaba halkı tarafından "Nankör Meryem" olarak adlandırıldı.