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Haberler Yaşam Gönül Dağı Rıfat öldü mü? Meryem tarafından terk edilmişti! Çaycı Rıfat ölecek mi, Hüseyin Sevimli diziden ayrılıyor mu?
Giriş Tarihi: 26.03.2022 17:16 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 17:16

Gönül Dağı Rıfat öldü mü? Meryem tarafından terk edilmişti! Çaycı Rıfat ölecek mi, Hüseyin Sevimli diziden ayrılıyor mu?

Gönül Dağı dizisinde Hüseyin Sevimli'nin hayat verdiği Kellerin Rıfat karakteri, yaşadığı talihsiz olayın ardından izleyicinin gündemine oturdu. Son bölümde nişanlısı Meryem tarafından terk edilen Rıfat ortadan kayboldu. Kasabalıların arama çalışmaları sonuçsuz kalırken, Gönül Dağı Rıfat öldü mü, diziden çıktı mı soruları gündem konusu oldu. Meryem tarafından terk edilen Çaycı Rıfat ölecek mi sorusu dizinin sevenleri tarafından yanıt arıyor. Hüseyin Sevimli diziden ayrılıyor mu? İşte karakterin akıbeti hakkında son durum…

Gönül Dağı Rıfat öldü mü? Meryem tarafından terk edilmişti! Çaycı Rıfat ölecek mi, Hüseyin Sevimli diziden ayrılıyor mu?

Gönül Dağı'nın Çaycı Rıfat'ı Hüseyin Sevimli, dizinin sevenlerinin yeni gündem konusu oldu. Nişanlısı Meryem'in gözlerinin açılması üzerine kendisini terk etmesi Rıfat'ı büyük bir üzüntüye sürükledi. Bu acının ardından kayıplara karışan karakter, Gönül Dağı Rıfat öldü mü sorusuyla izleyicinin gündemini meşgul ediyor. Çaycı Rıfat ölecek mi, Hüseyin Sevimli diziden ayrılıyor mu? İşte dizinin son fragmanına ilişkin detaylar…

Gönül Dağı Rıfat öldü mü? Meryem tarafından terk edilmişti! Çaycı Rıfat ölecek mi, Hüseyin Sevimli diziden ayrılıyor mu?

GÖNÜL DAĞI RIFAT ÖLDÜ MÜ?

Meryem tarafından terk edilen ve bu acıya dayanamayan Rıfat ortadan kaybolur. Veysel'in "Amcaoğlu Rıfat ortalarda yok." Sözlerinden sonra bütün kasaba Gönül Dağı'na Rıfat'ı aramaya gider. Bu sırada Taner'in "Nasıl geç kaldık? Rıfat öldü mü?" sözleri herkesi şok eder.

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Gönül Dağı Rıfat öldü mü? Meryem tarafından terk edilmişti! Çaycı Rıfat ölecek mi, Hüseyin Sevimli diziden ayrılıyor mu?

GÖNÜL DAĞI RIFAT (HÜSEYİN SEVİMLİ) DİZİDEN AYRILDI MI?

İki sezondur TRT 1'de ekrana gelen Gönül Dağı dizisinde Kellerin Rıfat karakterini Hüseyin Sevimli canlandırıyor.

Bir anda ortadan kaybolan ve öldüğü düşünülen Rıfat'ın şuanda diziden ayrıldığına dair bir açıklama yapılmadı. Bu da senaristin ters bir köşe yapma ihtimalini akıllara getirdi. Rıfat'ın akıbeti yeni bölümün ardından belli olacak.

Gönül Dağı Rıfat öldü mü? Meryem tarafından terk edilmişti! Çaycı Rıfat ölecek mi, Hüseyin Sevimli diziden ayrılıyor mu?

GÖNÜL DAĞI RIFAT KİMDİR?

Dizide 'Kellerin Rıfat' lakabıyla tanınan Çaycı Rıfat, Gedelli Kahvesi'nin sahibidir. Amcaoğullarıyla birlikte büyümüş olan Rıfat, Taner'i kendisine rakip olarak görür. Annesiyle yaşayan Rıfat, son bölümlerde âma olan Meryem'e aşık olmuştur. Annesi bu aşka karşı çıkmaktadır ancak o aşkından vazgeçmez.

GÖZLERİ AÇILAN NANKÖR MERYEM RIFAT'I TERK ETTİ!

Sevilay Gültekin'in canlandırdığı görme engelli Meryem karakteri, Rıfat'ın sevgisi ile her şeyin üstünden gelmiş, yine Rıfat'ın desteğiyle göz ameliyatı olmuştu. Ameliyattan sonra gözleri iyileşen Meryem nişanlısı Rıfat'ı tanımamış, dahası yaşanan her şeyi unutarak onu terk etmişti. Rıfat bu acıyı kaldıramayarak ortadan kayboldu. Bu olayın üzerine Meryem kasaba halkı tarafından "Nankör Meryem" olarak adlandırıldı.

Gönül Dağı Rıfat öldü mü? Meryem tarafından terk edilmişti! Çaycı Rıfat ölecek mi, Hüseyin Sevimli diziden ayrılıyor mu?

GÖNÜL DAĞI'NIN RIFAT'I HÜSEYİN SEVİMLİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hüseyin Sevimli, 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olmuştur. Çok sayıda tiyatro oyununun yanı sıra Melekler ve Kumarbazlar, Adalet, Game Over, Gelecek, Ferah Feza gibi kısa ve uzun metrajlı filmlerde yer almıştır.

Oyuncu, BluTV'de yayınlanan Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi'nde Suat karakterini oynadı. Şimdilerde ise TRT1'de ekrana gelen Gönül Dağı dizisinde Çaycı Rıfat'ı canlandırıyor.

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