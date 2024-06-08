GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİ İZLE | ‘Elif ve bebeği yaşayacak mı?’ TRT1 ile Gönül Dağı dizisi 142. Bölüm canlı izle

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM ÖZETİ

Amca oğulları ve kızlar birinci sınıfı bitiren çocukların karnesini görmek için sabırsızlanırlar. Gülsüm Öğretmen, velilere unutamayacakları bir ders verir. Selma'nın başı dönmeye başlar. Bu durum tekrarlanınca endişelenmemesi için Taner'den gizler. Selma'nın rahatsızlığının sebebi nedir?

