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Haberler Yaşam GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİ İZLE | ‘Elif ve bebeği yaşayacak mı?’ TRT1 ile Gönül Dağı dizisi 142. Bölüm canlı izle
Giriş Tarihi: 08.06.2024 20:04 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 20:10

GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİ İZLE | ‘Elif ve bebeği yaşayacak mı?’ TRT1 ile Gönül Dağı dizisi 142. Bölüm canlı izle

TRT'de her hafta cumartesi günleri yayınlanan dizi bu akşam sezon finaliyle. ekranlara geliyor. Yeni bölüm için Gönül Dağı izle araştırmaları devam ediyor. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk gibi oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümünde okullar kapanıp çocukların karnesi heyecan yaşatırken aynı zamanda erken doğumu başlayan Elif, hastaneye kaldırılır. Hastane koridorunda çaresiz bekleyiş başlar. Elif ve bebeği yaşayacak mıdır? Bundan son ne olacaktır, Selma iyileşecek mi? İşte soruların cevabı için Gönül Dağı 142.bölüm TRT ile canlı izle

GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİ İZLE | ‘Elif ve bebeği yaşayacak mı?’ TRT1 ile Gönül Dağı dizisi 142. Bölüm canlı izle

TRT'nin çekimleri Eskişehir ve çevresinde gerçekleşen, Orta Anadolu insanına ışık tutan dizide çalışmanın, emeğin, dostluğun, komşuluğun ve karşılıksız sevginin birçok hali anlatılıyor.Erkan ve Filiz'in nişan merasimi kasabada mutlu anlara sahne olacak. İşte Gönül Dağı 142. bölüm izle ekranı

GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİ İZLE | ‘Elif ve bebeği yaşayacak mı?’ TRT1 ile Gönül Dağı dizisi 142. Bölüm canlı izle

GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİ İZLE

Gönül Dağı dizisi sezon finalini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİ İZLE | ‘Elif ve bebeği yaşayacak mı?’ TRT1 ile Gönül Dağı dizisi 142. Bölüm canlı izle

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM ÖZETİ

Amca oğulları ve kızlar birinci sınıfı bitiren çocukların karnesini görmek için sabırsızlanırlar. Gülsüm Öğretmen, velilere unutamayacakları bir ders verir. Selma'nın başı dönmeye başlar. Bu durum tekrarlanınca endişelenmemesi için Taner'den gizler. Selma'nın rahatsızlığının sebebi nedir?

GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİ İZLE | ‘Elif ve bebeği yaşayacak mı?’ TRT1 ile Gönül Dağı dizisi 142. Bölüm canlı izle

Erken doğumu başlayan Elif, hastaneye kaldırılır. Hastane koridorunda çaresiz bekleyiş başlar. Elif ve bebeği yaşayacak mıdır?

GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİ İZLE | ‘Elif ve bebeği yaşayacak mı?’ TRT1 ile Gönül Dağı dizisi 142. Bölüm canlı izle

Erkan ve Filiz'in isteme merasimi olacaktır. Zahide ve çocuklar yurtdışından gelecektir. Herkes dört gözle onların gelmesini beklerken neler olacaktır?

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