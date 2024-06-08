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GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİ İZLE | ‘Elif ve bebeği yaşayacak mı?’ TRT1 ile Gönül Dağı dizisi 142. Bölüm canlı izle
Giriş Tarihi: 08.06.2024 20:04
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
20:10
GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİ İZLE | ‘Elif ve bebeği yaşayacak mı?’ TRT1 ile Gönül Dağı dizisi 142. Bölüm canlı izle
TRT'de her hafta cumartesi günleri yayınlanan dizi bu akşam sezon finaliyle. ekranlara geliyor. Yeni bölüm için Gönül Dağı izle araştırmaları devam ediyor. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk gibi oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümünde okullar kapanıp çocukların karnesi heyecan yaşatırken aynı zamanda erken doğumu başlayan Elif, hastaneye kaldırılır. Hastane koridorunda çaresiz bekleyiş başlar. Elif ve bebeği yaşayacak mıdır? Bundan son ne olacaktır, Selma iyileşecek mi? İşte soruların cevabı için Gönül Dağı 142.bölüm TRT ile canlı izle