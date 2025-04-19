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Haberler Yaşam GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 ile Gönül Dağı 176. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 19.04.2025 23:58 Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 23:58

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 ile Gönül Dağı 176. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gönül Dağı, her hafta izleyiciler tarafından ilgiyle izleniyor. Başrollerini Berk Atan, Melis Sevinç ve Cihat Süvarioğlu'nun paylaştığı yapımda özellikle son bölümde yaşanan olaylarla dikkatleri üzerine çekti. İzleyiciler, son bölümdeki gelişmelerin ardından Gönül Dağı dizisinin 176. bölüm fragmanını merakla bekliyor. Peki; Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 ile Gönül Dağı 176. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. iziyi takip edenler, her hafta merakla yeni bölümün fragmanını araştırıyor. 19 Nisan 2025 tarihli son bölümün ardından, Gönül Dağı hayranları, 176. bölümde neler olacağına dair heyecanla ipuçları arıyor. Peki, Gönül Dağı 176. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 ile Gönül Dağı 176. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÖNÜL DAĞI 176. BÖLÜM FRAGMANI

TRT1 ekranlarının beğenilen dizisi Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandığında aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

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GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 ile Gönül Dağı 176. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gönül Dağı 175. Bölüm Özeti: Ali Kaya, Meclis Başkanı'na mektup yazıyor ve beklenen davet geliyor…

Taner'in oğlu Ali, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ankara'daki TBMM'yi ziyaret etme hayalleri kurmaktadır. O, hayallerini gerçekleştirmek için, önüne gelen her türlü engeli aşan ve birbirinden güzel icadlara imza atarak zoru başaran Taner Kaya'nın oğludur ve yılmayacaktır. Harekete geçer ve TBMM Başkanlığı'na bir mektup yazarak ailesi ve Gedelli'deki arkadaşlarıyla birlikte Meclis'i ziyaret etmek istediklerini iletir.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 ile Gönül Dağı 176. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ve Ali'ye müjdeli haber gelir…

Ali, müjdeli haberi TBMM'den Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş imzalı mektup geldiğinde alır ve dünyalar onun olur. Bu güzel haberi ailesiyle paylaştığında ise herkes çok sevinir ve Ali'yle gurur duyarlar. Ali, Yusuf, Yağmur, Ramazan Mete, Ömer, Veysel, Cemile, Taner, Selma, Sefer ve Gülsüm Öğretmen, Süslü Badegül'e atlayarak Ankara'ya doğru yola çıkarlar. Selami de arabasıyla onları takip eder. Başkent'teki ilk durakları İlk Meclis binasıdır. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nda gösterdikleri kahramanlıkları, Meclis'i kurduklarında yaşadıkları mutluluğu hayal eden çocuklar, atalarının zaferiyle gurur duyarlar. Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde şanlı tarihimize doğru nostaljik bir yolculuğa çıkan çocuklar ve Kaya ailesinin ikinci durağı TBMM'dir.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 ile Gönül Dağı 176. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çocuklar ve Kaya Ailesi, Meclis'e hayran kalır…

Gedellili çocuklar ve Kaya ailesi, Meclis'e hayran kalır. Meclis Kütüphanesi'ndeki kitapları inceleyen ve çok mutlu olan çocuklar, 15 Temmuz darbesinde hain saldırıya uğrayan Meclis'in o bölümünü gezerken ise hüzünlenirler ve gözyaşlarını tutamazlar. TBMM'nin ihtişamlı Büyük Salon'una geldiklerinde ise milletimizle ve Meclisimizle gurur duyan Gedelli ekibi, burada bol bol hatıra fotoğrafı çektirir. Görevli, Meclis'in 23 Nisan nedeniyle çocuklarca toplanacağını ve gündemi çocukların değerlendireceğini söyler. Taner, Veysel, Cemile, Selma ve Selami, Büyük Meclis Salonu'nu çocuklara bırakarak dışarı çıkarlar. Meclis Ali Kaya'nın başkanlığında toplanır. Ali, hazırladığı projeleri, önerileri kuzenleriyle birlikte Meclis'teki diğer çocuklara sunar. Ali'nin günler süren araştırmaları ve hazırlıklarıyla kaleme aldığı bu maddeler, Türkiye'nin dört bir yanından gelen çocuklarca büyük alkış alır.