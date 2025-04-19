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GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 ile Gönül Dağı 176. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 19.04.2025 23:58
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025
23:58
GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 ile Gönül Dağı 176. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Gönül Dağı, her hafta izleyiciler tarafından ilgiyle izleniyor. Başrollerini Berk Atan, Melis Sevinç ve Cihat Süvarioğlu'nun paylaştığı yapımda özellikle son bölümde yaşanan olaylarla dikkatleri üzerine çekti. İzleyiciler, son bölümdeki gelişmelerin ardından Gönül Dağı dizisinin 176. bölüm fragmanını merakla bekliyor. Peki; Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar.