GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 ile Gönül Dağı 176. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çocuklar ve Kaya Ailesi, Meclis'e hayran kalır…

Gedellili çocuklar ve Kaya ailesi, Meclis'e hayran kalır. Meclis Kütüphanesi'ndeki kitapları inceleyen ve çok mutlu olan çocuklar, 15 Temmuz darbesinde hain saldırıya uğrayan Meclis'in o bölümünü gezerken ise hüzünlenirler ve gözyaşlarını tutamazlar. TBMM'nin ihtişamlı Büyük Salon'una geldiklerinde ise milletimizle ve Meclisimizle gurur duyan Gedelli ekibi, burada bol bol hatıra fotoğrafı çektirir. Görevli, Meclis'in 23 Nisan nedeniyle çocuklarca toplanacağını ve gündemi çocukların değerlendireceğini söyler. Taner, Veysel, Cemile, Selma ve Selami, Büyük Meclis Salonu'nu çocuklara bırakarak dışarı çıkarlar. Meclis Ali Kaya'nın başkanlığında toplanır. Ali, hazırladığı projeleri, önerileri kuzenleriyle birlikte Meclis'teki diğer çocuklara sunar. Ali'nin günler süren araştırmaları ve hazırlıklarıyla kaleme aldığı bu maddeler, Türkiye'nin dört bir yanından gelen çocuklarca büyük alkış alır.