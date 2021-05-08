Gönül Dağı yeni bölümde heyecan dolu anlar! Gönül Dağı sezon finaline giderken Utku Ateş diziden ayrıldı mı?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Araba İcadı Yarışması'nın zamanı gelmiştir. Taner ve amcaoğulları, henüz bitmemiş olan arabalarını tamamlamak için yoğun bir çalışma içerisine girecektir. Öte yandan Taner, babası tutuklandığı için moralsiz olan Dilek'i, yeniden hayata döndürmek için çaba harcayacaktır. Yarışma günü geldiğinde amcaoğulları; Dilek, Cemile ve Asuman'ı da yanlarına alarak yarışmaya gidecektir. Taner'in yarışmayı kazanması kesin iken alacağı karar ne olacaktır?

Sefer ve Zahide'nin düğün zamanı yaklaşırken, ev meselesini çözmeleri gerekmektedir. Selami ve Keriman'ı aileleriyle barıştırma kararı alırlar. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır. Devreye Gülsüm Öğretmen'in girmesiyle birlikte işler iyice büyüyecektir. Sonunda Selami ve Keriman, aileleriyle barışabilecek midir?