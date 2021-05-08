Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Gönül Dağı yeni bölümde heyecan dolu anlar! Gönül Dağı sezon finaline giderken Utku Ateş diziden ayrıldı mı?
Giriş Tarihi: 08.05.2021 12:48 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 12:49

yeni bölümde heyecan dolu anlar! Gönül Dağı sezon finaline giderken Utku Ateş diziden ayrıldı mı?

TRT1 ekranlarında yayınlanan yeni bölüm merakla bekleniyor. Bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek olan dizide Sefer ve Zahide'nin düğün zamanı yaklaşırken, ev meselesini çözmeleri gerekmektedir. Selami ve Keriman'ı aileleriyle barıştırma kararı alırlar. Dizinin hayranları Elif ile Serdar'ın aşk hikayesine tutuklu kalmış ve yeni bölümlerde neler olacağının heyecanını yaşıyordu. Serdar karakterini canlandıran Utku Ateş'in diziden çıktığı konuşuluyor. Başka bir diziye transfer olduğu iddiaları dolaşan Utku Ateş hakkında araştırmalar sürüyor. Peki Gönül Dağı yeni bölümde neler oluyor, Gönül Dağı sezon finaline giderken Utku Ateş diziden ayrıldı mı?

Gönül Dağı yeni bölümde heyecan dolu anlar! Gönül Dağı sezon finaline giderken Utku Ateş diziden ayrıldı mı?

Cumartesi akşamları yayınlanan yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Başrollerinde Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın yer aldığı dizide bu hafta Araba İcadı Yarışması'nın zamanı gelmiştir. Taner ve amcaoğulları, henüz bitmemiş olan arabalarını tamamlamak için yoğun bir çalışma içerisine girecektir. Beklenmedik gelişmelerin yaşandığı yeni bölüm merakla beklenirken dizinin sezon finali yapacağı kulislerde konuşuluyor. Peki Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak? Gönül Dağı sezon finaline giderken Utku Ateş diziden ayrıldı mı?

Gönül Dağı yeni bölümde heyecan dolu anlar! Gönül Dağı sezon finaline giderken Utku Ateş diziden ayrıldı mı?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Araba İcadı Yarışması'nın zamanı gelmiştir. Taner ve amcaoğulları, henüz bitmemiş olan arabalarını tamamlamak için yoğun bir çalışma içerisine girecektir. Öte yandan Taner, babası tutuklandığı için moralsiz olan Dilek'i, yeniden hayata döndürmek için çaba harcayacaktır. Yarışma günü geldiğinde amcaoğulları; Dilek, Cemile ve Asuman'ı da yanlarına alarak yarışmaya gidecektir. Taner'in yarışmayı kazanması kesin iken alacağı karar ne olacaktır?

Sefer ve Zahide'nin düğün zamanı yaklaşırken, ev meselesini çözmeleri gerekmektedir. Selami ve Keriman'ı aileleriyle barıştırma kararı alırlar. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır. Devreye Gülsüm Öğretmen'in girmesiyle birlikte işler iyice büyüyecektir. Sonunda Selami ve Keriman, aileleriyle barışabilecek midir?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gönül Dağı yeni bölümde heyecan dolu anlar! Gönül Dağı sezon finaline giderken Utku Ateş diziden ayrıldı mı?

GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİNE GİDERKEN UTKU ATEŞ DİZİDEN AYRILDI MI?

Utku Ateş, Show TV'nin yeni dizisi Cam Tavanlar ile anlaşma yaptığı biliniyor. Oyuncuyla ilgili detaylı bilgi yer alınca haberimizde yer alacaktır.

GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

22 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanacak olan 29. bölüm ile sezon finali yapacak.

SON DAKİKA