Gönül Dağı yeni bölümde heyecan dolu anlar! Gönül Dağı sezon finaline giderken Utku Ateş diziden ayrıldı mı?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı yeni bölüm merakla bekleniyor. Bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek olan dizide Sefer ve Zahide'nin düğün zamanı yaklaşırken, ev meselesini çözmeleri gerekmektedir. Selami ve Keriman'ı aileleriyle barıştırma kararı alırlar. Dizinin hayranları Elif ile Serdar'ın aşk hikayesine tutuklu kalmış ve yeni bölümlerde neler olacağının heyecanını yaşıyordu. Serdar karakterini canlandıran Utku Ateş'in diziden çıktığı konuşuluyor. Başka bir diziye transfer olduğu iddiaları dolaşan Utku Ateş hakkında araştırmalar sürüyor. Peki Gönül Dağı yeni bölümde neler oluyor, Gönül Dağı sezon finaline giderken Utku Ateş diziden ayrıldı mı?