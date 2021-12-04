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Haberler Yaşam Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak? Elif'in çabaları sonuçsuz kalıyor
Giriş Tarihi: 04.12.2021 14:35 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 14:49

Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak? Elif'in çabaları sonuçsuz kalıyor

TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı yeni bölüm bu akşam yayınlanacak. Son bölümde Kenan'a ulaşamayan Elif, endişeyle onu aramaya başlar. Elif'in çabalarının sonuçsuz kalmasıyla Ciritçi Abdullah ve ailenin kalanı da arama çalışmalarına dahil olur. Peki Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?

Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak? Elif’in çabaları sonuçsuz kalıyor

Gönül Dağı yeni bölüm izleyiciyle buluşacak. Yeni bölümde Selami geri döner iş arar. Ağıtçı Hüseyin'in yanında işe başlayan Selami aradığını bulamaz. Mezarcı İlyas'ın arsanın parasına istemesine sinirlenen Veysel ise evin inşatı için aldığı malzemelere parçalar.

Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak? Elif’in çabaları sonuçsuz kalıyor

GÖNÜL DAĞI 42.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selami geri döner iş arar. Ağıtçı Hüseyin'in yanında işe başlayan Selami aradığını bulamaz. Mezarcı İlyas'ın arsanın parasına istemesine sinirlenen Veysel ise evin inşatı için aldığı malzemelere parçalar.

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Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak? Elif’in çabaları sonuçsuz kalıyor

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Masal gibi bir düğünün ardından Dilek ve Taner'i balayına göndermek isteyen Halime kolları sıvar… Halime'nin çabaları sonucunda Dilek ve Taner'i nasıl bir balayı beklemektir?

Diğer yandan Kenan'a ulaşamayan Elif, endişeyle onu aramaya başlar. Elif'in çabalarının sonuçsuz kalmasıyla Ciritçi Abdullah ve ailenin kalanı da arama çalışmalarına dahil olur. Kenan'ın ortadan kaybolmasının ardından aileyi bekleyen sürpriz ne olacaktır?

Asya'nın kaçtığını fark eden Mezarcı İlyas ve oğulları, soluğu Ramazan'ın evinde alır. Yaşanan bu olaylar sonucunda Ramazan ve Asya nasıl bir maceraya sürüklenecektir?"

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