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Haberler Yaşam Google, Android 12'yi ortaya çıkardı! Android 12'nin özellikleri nedir? Önceki sürümlere göre neler değişti?
Giriş Tarihi: 20.05.2021 13:44 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 13:46

, 12'yi ortaya çıkardı! 'nin özellikleri nedir? Önceki sürümlere göre neler değişti?

geçtiğimiz gün I/O 2021 etkinliğini düzenledi ve uzun zamandır geliştirme aşamasında olan 12'yi resmen tanıttı. 'nin bazı özelliklerini geliştirici beta sürümünden biliyorduk. Fakat resmi tanıtımla birlikte birçok detay ortaya çıktı. Android 12 yeni tasarımla adından söz ettirdi. Peki Google tam olarak neler yaptı? Android 12'le gelen yeni özellikler nedir? Kullanıcıları nasıl etkileyecek? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Google, Android 12'yi ortaya çıkardı! Android 12'nin özellikleri nedir? Önceki sürümlere göre neler değişti?

, I/O 2021 etkinliğinde birçok yenilik duyurdu, ancak en çok merak edilen 12'di. Geliştirici beta sürümünden bilinenler, hakkında ortaya atılan iddialar ve sızıntılarla isminden bolca söz ettirmişti. Yeni nesil Android işletim sistemi resmen ortaya çıktı.

Android 12 sunumu, Matias Duarte'nin tasarım konuşmasıyla başladı. Google, ilk olarak Android 12'yi gösterdi. Android 12, gördüğümüz görüntülerden kolayca anlayabileceğimiz şekilde çok daha renkli, çok daha büyük ve net, ve çok daha 'köşesiz' bir hâl alacak. Tasarım, olabildiğince minimal düzeye indirilmiş durumda.

Google, Android 12'yi ortaya çıkardı! Android 12'nin özellikleri nedir? Önceki sürümlere göre neler değişti?

12 işletim sistemiyle birlikte yeni bir tasarım dili uygulanmaya başlayacak. 2014 yılında tanıtılan Material Design dilinin yerini, 'Material You' isimli yeni bir dil alacak. Saf Android sürümünde bu tasarım olacak. Ancak Android işletim sistemi kullanan diğer telefon üreticilerinin aynı tasarımlara yer verip vermeyeceklerini henüz bilmiyoruz.

İşletim sistemindeki kullanım bölgelerini giderek büyütmeye devam eden , yeni sürümde de bu bölgeleri büyütecek. Ekrandaki her bir buton, pencere ve seçenek daha büyük bir şekilde görüntülenecek. Bununla birlikte animasyonlarda da iyileştirmeler yapılacak.

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Google, Android 12'yi ortaya çıkardı! Android 12'nin özellikleri nedir? Önceki sürümlere göre neler değişti?

, 12'yle birlikte gizlilik konusunda da geliştirmelere yer verecek. Gizliliğin artırılacağı en önemli noktalarsa kamera, mikrofon ve konum olacak. Kamera ve mikrofonunuzu etkinleştirdiğinizde ekranınızın sağ üst köşesinde yeşil bir nokta göreceksiniz ve böylece bu iki donanımdan birinin kullanıldığını anlayabileceksiniz.

Google, Android 12'yi ortaya çıkardı! Android 12'nin özellikleri nedir? Önceki sürümlere göre neler değişti?

Herhangi bir uygulama, kamera veya mikrofonunuzu kullanmak istediğinde size izin verip vermediğiniz sorulacak. Eğer izin vermezseniz, uygulama kameraya ya da mikrofona erişmiş gibi davranacak. Fakat kaydedeceği tek şey siyah görüntü veya tamamen sessizlik olacak. Konum tarafındaysa , konum izinlerine yeni bir seçenek ekleyecek.

Bugün bir uygulamaya konum izni verirken "Her zaman" ya da "Yalnızca bu uygulamayı göster" seçeneklerinden birini seçiyoruz. Fakat 12'yle birlikte bu iki seçeneğin yanı sıra konumumuzun en doğru şekilde mi yoksa yaklaşık bir şekilde mi aktarılacağını da ayarlayabileceğiz. Böylece dilerseniz uygulamalara tam konumunuzu iletmeyebileceksiniz.

Google, Android 12'yi ortaya çıkardı! Android 12'nin özellikleri nedir? Önceki sürümlere göre neler değişti?

12'nin diğer özellikleri şu şekilde:

-Android TV sistemleriyle çalışacak gömülü kumanda
-NFC ve UWB teknolojileriyle araç kilidi açma (BMW, teknolojiyi destekleyenlerden birisi olacak)
-Chrome OS cihazlar, Android telefondaki fotoğraf galerisine Wi-Fi Direct üzerinden anında erişebilecek.

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