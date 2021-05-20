Google, Android 12'yi ortaya çıkardı! Android 12'nin özellikleri nedir? Önceki sürümlere göre neler değişti?

Google, I/O 2021 etkinliğinde birçok yenilik duyurdu, ancak en çok merak edilen Android 12'di. Geliştirici beta sürümünden bilinenler, hakkında ortaya atılan iddialar ve sızıntılarla Android 12 isminden bolca söz ettirmişti. Yeni nesil Android işletim sistemi resmen ortaya çıktı.
Android 12 sunumu, Matias Duarte'nin tasarım konuşmasıyla başladı. Google, ilk olarak Android 12'yi gösterdi. Android 12, gördüğümüz görüntülerden kolayca anlayabileceğimiz şekilde çok daha renkli, çok daha büyük ve net, ve çok daha 'köşesiz' bir hâl alacak. Tasarım, olabildiğince minimal düzeye indirilmiş durumda.