Google, Android 12'yi ortaya çıkardı! Android 12'nin özellikleri nedir? Önceki sürümlere göre neler değişti?

Android 12 işletim sistemiyle birlikte yeni bir tasarım dili uygulanmaya başlayacak. 2014 yılında tanıtılan Material Design dilinin yerini, 'Material You' isimli yeni bir dil alacak. Saf Android sürümünde bu tasarım olacak. Ancak Android işletim sistemi kullanan diğer telefon üreticilerinin aynı tasarımlara yer verip vermeyeceklerini henüz bilmiyoruz.

İşletim sistemindeki kullanım bölgelerini giderek büyütmeye devam eden Google, yeni sürümde de bu bölgeleri büyütecek. Ekrandaki her bir buton, pencere ve seçenek daha büyük bir şekilde görüntülenecek. Bununla birlikte animasyonlarda da iyileştirmeler yapılacak.