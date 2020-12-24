Google, Chrome'un sinir edici sorununu çözmeye kararlı! Kullanıcılar sonunda rahat edecek!

Google Chrome internet tarayıcıları içinde akla gelen ilk isimlerden biri. Milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Kullanıcılara sunduğu birçok yararlı özellik barındırıyor. Google her yeni sürümle birlikte Chrome'a yeni yetenekler ekliyor, fakat Chrome'un can sıkıcı bazı sorunları var. Bu problemlerin başında ise yer yer inanılmaz boyutlara ulaşabilen bellek kullanımı geliyor. Özellikle çok fazla sekme açık olduğunda Chrome sadece bilgisayarı yavaşlatmakla kalmıyor, zaman zaman da tepki vermeyi bırakıyor ve çöküyor.