Google, Facebook ve Twitter'ın başındaki isimlerin zor anları! Zuckerberg, Trump'ı suçladı

Dünyanın bu yüz yıldaki en büyük gücü teknoloji. Teknolojiyle birlikte insanlara, toplumlara ve hatta devletlere yön verilmeye çalışıldığı da bir gerçek. Bu noktada en güçlü firmaların başında ise Apple, Facebook, Google ve Twitter geliyor. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Google'ın CEO'su Sundar Pichai ve Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, Perşembe günü gerçekleştirilen oturumda ifade verdi. Uzmanlara göre ünlü CEO'lar gelen sorulara kamuoyunu tatmin edecek cevaplar veremedi. İşte haberin detayları...