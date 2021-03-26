Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Google, Facebook ve Twitter'ın başındaki isimlerin zor anları! Zuckerberg, Trump'ı suçladı

, ve 'ın başındaki isimlerin zor anları! Zuckerberg, Trump'ı suçladı

Dünyanın bu yüz yıldaki en büyük gücü teknoloji. Teknolojiyle birlikte insanlara, toplumlara ve hatta devletlere yön verilmeye çalışıldığı da bir gerçek. Bu noktada en güçlü firmaların başında ise , , ve geliyor. Facebook'un kurucusu , Google'ın CEO'su ve Twitter'ın kurucusu , Perşembe günü gerçekleştirilen oturumda ifade verdi. Uzmanlara göre ünlü CEO'lar gelen sorulara kamuoyunu tatmin edecek cevaplar veremedi. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 26.03.2021 11:08 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 11:32
Google, Facebook ve Twitter'ın başındaki isimlerin zor anları! Zuckerberg, Trump'ı suçladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde gündem üç dünya devinin bu hafta verdiği ifadeler! ABD Meclis Enerji ve Ticaret Komitesi, teknoloji dünyasının dev şirketleri , ve 'u mercek altına aldı.

Google, Facebook ve Twitter'ın başındaki isimlerin zor anları! Zuckerberg, Trump'ı suçladı

Platformların kurucuları ve CEO'ları olan , ve 'nin, özellikle pandemi ve seçim döneminde var olan yanlış bilgilendirmeler hakkında ifadesi alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Google, Facebook ve Twitter'ın başındaki isimlerin zor anları! Zuckerberg, Trump'ı suçladı

Kongre tarafından Perşembe günü görüşmeye çağrılan isimlerin ifadelerinde oldukça ilginç ifadeler yer aldı.

Google, Facebook ve Twitter'ın başındaki isimlerin zor anları! Zuckerberg, Trump'ı suçladı

ZUCKERBERG, TRUMP'I SUÇLADI

2016 seçimleri ile birlikte gündemden düşmeyen 'un kurucusu ve CEO'su Zuckerberg, 6 ocak 2021'de yaşana kongre basıkını hakkında konuştu.

Zuckerberg bu olayda Facebook'un etkisi olduğu iddialarını reddetti, sorumluluğun eski Başkan Donald Trump ve göstericilerde olduğunu belirtti.

Google, Facebook ve Twitter'ın başındaki isimlerin zor anları! Zuckerberg, Trump'ı suçladı

"SORUMLU TUTULMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Zuckerberg, ""Eski başkan sözlerinden dolayı, yasaları çiğneyenlerin ise eylemlerinden dolayı sorumlu tutulması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

SON DAKİKA