Google tehlikeli Android uygulamaları hakkında uyarı yaptı! Bu uygulamaları telefonunuza yüklediyseniz hemen silin!

Akıllı telefonlar günlük hayatımızın bir parçası oldu ve birçok işi kolaylıkla halletmemizi sağlıyorlar. Diğer yandan siber suçluların hedefinde akıllı telefon kullanıcıları da var. Hackerlar geliştirdikleri yazılımlar ve yöntemlerle insanların değerli bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor. Google bir süre önce bazı uygulamaların içeriğinde zararlı kodların olduğunu tespit etti ve hemen duruma müdahele etti. Teknoloji devi bununla birlikte kullanıcıların söz konusu uygulamalara karşı dikkat olması gerektiğini ve eğer bu uygulamalar telefonlarında yüklüyse silmelerini söyledi. Google geçtiğimiz günlerde bu uyarısını yineledi. İşte Google'ın uyarıları doğrultusunda mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar...