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Haberler Yaşam Google tehlikeli Android uygulamaları hakkında uyarı yaptı! Bu uygulamaları telefonunuza yüklediyseniz hemen silin!
Giriş Tarihi: 26.06.2021 17:31 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 17:41

Google tehlikeli Android uygulamaları hakkında uyarı yaptı! Bu uygulamaları telefonunuza yüklediyseniz hemen silin!

Google kısa süre önce Android 12'nin yeni beta sürümünü yayınladı. Yeni işletim sistemiyle birlikte Android telefonlar yeni yeteneklere kavuşacak. Diğer yandan Google yaptığı bir uyarıyı tekrarladı. Teknoloji devinden bir süre önce zararlı içerikli uygulamalar konusunda flaş bir açıklama gelmişti. Şirket isimlerini açıkladığı uygulamaların telefonlardan silinmesi gerektiğini belirtti. İşte telefonunuzu ve bilgilerinizi tehlikeye atan o uygulamalar...

Google tehlikeli Android uygulamaları hakkında uyarı yaptı! Bu uygulamaları telefonunuza yüklediyseniz hemen silin!

Akıllı telefonlar günlük hayatımızın bir parçası oldu ve birçok işi kolaylıkla halletmemizi sağlıyorlar. Diğer yandan siber suçluların hedefinde akıllı telefon kullanıcıları da var. Hackerlar geliştirdikleri yazılımlar ve yöntemlerle insanların değerli bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor. Google bir süre önce bazı uygulamaların içeriğinde zararlı kodların olduğunu tespit etti ve hemen duruma müdahele etti. Teknoloji devi bununla birlikte kullanıcıların söz konusu uygulamalara karşı dikkat olması gerektiğini ve eğer bu uygulamalar telefonlarında yüklüyse silmelerini söyledi. Google geçtiğimiz günlerde bu uyarısını yineledi. İşte Google'ın uyarıları doğrultusunda mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar...

Google tehlikeli Android uygulamaları hakkında uyarı yaptı! Bu uygulamaları telefonunuza yüklediyseniz hemen silin!

Google Play mağazasında PDF dökümanları tarayarak metne aktarabilen uygulamaların en popülerlerinden CamScanner, zararlı yazılım barındırıyor. 2010 yılında indirmeye sunulan uygulama 100 milyon civarında kullanıcıya sahipti.

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Google tehlikeli Android uygulamaları hakkında uyarı yaptı! Bu uygulamaları telefonunuza yüklediyseniz hemen silin!

Yapılan inceleme sonunda uygulamanın bir reklam kütüphanesi üzerinden zararlı kodlar dağıttığı anlaşıldı. Bu kodlar sahte reklam tıklamalarına sebep oluyor ve kullanıcıları ücretli aboneliklere yönlendiriyor. Ayrıca uzak sunuculara bağlanarak yeni kodlar da indirebiliyor.

Google tehlikeli Android uygulamaları hakkında uyarı yaptı! Bu uygulamaları telefonunuza yüklediyseniz hemen silin!

İşte Google'a göre telefonlara hiçbir şekilde yüklememeniz gereken diğer tehlikeli uygulamalar:

Google tehlikeli Android uygulamaları hakkında uyarı yaptı! Bu uygulamaları telefonunuza yüklediyseniz hemen silin!

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