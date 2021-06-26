HaberlerYaşamGoogle tehlikeli Android uygulamaları hakkında uyarı yaptı! Bu uygulamaları telefonunuza yüklediyseniz hemen silin!
Giriş Tarihi: 26.06.2021 17:31Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 17:41
Google tehlikeli Android uygulamaları hakkında uyarı yaptı! Bu uygulamaları telefonunuza yüklediyseniz hemen silin!
Google kısa süre önce Android 12'nin yeni beta sürümünü yayınladı. Yeni işletim sistemiyle birlikte Android telefonlar yeni yeteneklere kavuşacak. Diğer yandan Google yaptığı bir uyarıyı tekrarladı. Teknoloji devinden bir süre önce zararlı içerikli uygulamalar konusunda flaş bir açıklama gelmişti. Şirket isimlerini açıkladığı uygulamaların telefonlardan silinmesi gerektiğini belirtti. İşte telefonunuzu ve bilgilerinizi tehlikeye atan o uygulamalar...