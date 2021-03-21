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'dan flaş açıklama! Bu uygulamalardan biri telefonunuzda yüklüyse hemen silin!

zaman zaman tehlikeli uygulamalar konusunda uyarılar yapıyor. Kısa süre önce Google, kullanıcılarını hedef alan uygulamalarla ilgili bir açıklama daha yaptı. merkezli şirket bu uygulamaların 'dan kaldırıldığını, fakat yüklü olan telefonlardan da silinmesi gerektiğini belirtti. Söz konusu uygulamalar masum gibi görünse de, aslında kullanıcıların banka hesabı, kredi kartı bilgileri, cihazı kitleyip fidye istemek gibi amaçlar için geliştirilmiş kötü niyetli yazılımlar. İşte Google'ın hakkında uyarılar yaptığı o uygulamalar...

Giriş Tarihi: 21.03.2021 16:55 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 17:06
Google'dan flaş açıklama! Bu uygulamalardan biri telefonunuzda yüklüyse hemen silin!

Akıllı telefonlar günlük hayatımızın bir parçası oldu ve birçok işi kolaylıkla halletmemizi sağlıyorlar. Diğer yandan siber suçluların hedefinde akıllı telefon kullanıcıları da var. Hackerlar geliştirdikleri yazılımlar ve yöntemlerle insanların değerli bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor. bir süre önce bazı uygulamaların içerğinde zararlı kodların olduğunu tespit etti ve hemen duruma müdahele etti. Teknoloji devi bununla birlikte kullanıcıların söz konusu uygulamalara karşı dikkat olması gerektiğini ve eğer bu uygulamalar telefonlarında yüklüyse silmelerini söyledi. Google geçtiğimiz günlerde bu uyarısını yineledi. İşte Google'ın uyarıları doğrultusunda mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar...

Google'dan flaş açıklama! Bu uygulamalardan biri telefonunuzda yüklüyse hemen silin!

Play mağazasında PDF dökümanları tarayarak metne aktarabilen uygulamaların en popülerlerinden CamScanner, zararlı yazılım barındırıyor. 2010 yılında indirmeye sunulan uygulama 100 milyon civarında kullanıcıya sahipti.

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Google'dan flaş açıklama! Bu uygulamalardan biri telefonunuzda yüklüyse hemen silin!

Yapılan inceleme sonunda uygulamanın bir reklam kütüphanesi üzerinden zararlı kodlar dağıttığı anlaşıldı. Bu kodlar sahte reklam tıklamalarına sebep oluyor ve kullanıcıları ücretli aboneliklere yönlendiriyor. Ayrıca uzak sunuculara bağlanarak yeni kodlar da indirebiliyor.

Google'dan flaş açıklama! Bu uygulamalardan biri telefonunuzda yüklüyse hemen silin!

İşte 'a göre telefonlara hiçbir şekilde yüklememeniz gereken diğer tehlikeli uygulamalar:

Google'dan flaş açıklama! Bu uygulamalardan biri telefonunuzda yüklüyse hemen silin!

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