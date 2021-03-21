HaberlerYaşamGoogle'dan flaş açıklama! Bu uygulamalardan biri telefonunuzda yüklüyse hemen silin!
Google'dan flaş açıklama! Bu uygulamalardan biri telefonunuzda yüklüyse hemen silin!
Google zaman zaman tehlikeli uygulamalar konusunda uyarılar yapıyor. Kısa süre önce Google, Android kullanıcılarını hedef alan uygulamalarla ilgili bir açıklama daha yaptı. Mountain View merkezli şirket bu uygulamaların Play Store'dan kaldırıldığını, fakat yüklü olan telefonlardan da silinmesi gerektiğini belirtti. Söz konusu uygulamalar masum gibi görünse de, aslında kullanıcıların banka hesabı, kredi kartı bilgileri, cihazı kitleyip fidye istemek gibi amaçlar için geliştirilmiş kötü niyetli yazılımlar. İşte Google'ın hakkında uyarılar yaptığı o uygulamalar...
Giriş Tarihi: 21.03.2021
16:55
Güncelleme Tarihi: 21.03.2021
17:06
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