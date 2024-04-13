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Gördüğünüz tüm kayroprakti videolarını unutacaksınız! Zürafaya kayroprakti uygulayan adam…
Giriş Tarihi: 13.04.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
13:51
Gördüğünüz tüm kayroprakti videolarını unutacaksınız! Zürafaya kayroprakti uygulayan adam…
Günümüzde giderek yaygınlaşan ve daha çok kişinin başvurduğu kayropratik tedavi çeşitli vücut ağlarını gidermek amacıyla kullanılabiliyor. Anak insanlarda olduğu kadar hayvanlarda da uygulanan bu yöntemi internet üzerinde paylaşan bir uygulayıcı büyük ilgi çekti.