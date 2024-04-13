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Haberler Yaşam Gördüğünüz tüm kayroprakti videolarını unutacaksınız! Zürafaya kayroprakti uygulayan adam…
Giriş Tarihi: 13.04.2024 13:40 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 13:51

Gördüğünüz tüm kayroprakti videolarını unutacaksınız! Zürafaya kayroprakti uygulayan adam…

Günümüzde giderek yaygınlaşan ve daha çok kişinin başvurduğu kayropratik tedavi çeşitli vücut ağlarını gidermek amacıyla kullanılabiliyor. Anak insanlarda olduğu kadar hayvanlarda da uygulanan bu yöntemi internet üzerinde paylaşan bir uygulayıcı büyük ilgi çekti.

Gördüğünüz tüm kayroprakti videolarını unutacaksınız! Zürafaya kayroprakti uygulayan adam…

Çenesi sola doğru hareket etmeyen bir zürafanın yardımına koşan kayroprakti uzmanı o anları kameraya alarak sosyal medyada paylaştı.

Gördüğünüz tüm kayroprakti videolarını unutacaksınız! Zürafaya kayroprakti uygulayan adam…

20 milyona yakın izlenen videoda tedavinin ardından zürafanın adamın omzuna başını koyduğu anlar yürekleri ısıttı.

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Gördüğünüz tüm kayroprakti videolarını unutacaksınız! Zürafaya kayroprakti uygulayan adam…

İşte o videodan bazı görüntüler…

Gördüğünüz tüm kayroprakti videolarını unutacaksınız! Zürafaya kayroprakti uygulayan adam…

Kayroprakti uygularken şekilden şekilde girmesi, videoyu çekenlerin de yüzlerini güldürdü.

Gördüğünüz tüm kayroprakti videolarını unutacaksınız! Zürafaya kayroprakti uygulayan adam…

Ardından büyük bir rahatlama yaşayan zürafa ise mutluluğunu adama sevgi gösterisinde bulundu.

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