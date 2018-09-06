Gören şaştı kaldı! Bugün Balıkesir'de...

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü törenine soba isiyle boyanan yüzleri ve ilginç giyimleriyle katılan Tülütabaklar'ın gösterisi ilgi gördü. Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü, törenlerle kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamalara, Kuvayı Milliye Meydanı'nda devam edildi. Kutlamada, kentin kurtarılışı temsili olarak canlandırıldı, şiirler okundu, Batı Sahne Halk Oyunları ve Diriliş Mehter Takımı gösteriler sundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, törende yaptığı konuşmada, Balıkesirlilerin kurtuluş mücadelesinde sergilediği kahramanlıkları anlattı. Kafaoğlu, şunları kaydetti: 'Büyük önder Atatürk'ün Zağnos Paşa hutbesinde söz ettiği 'Balıkesir'in dindar ve kahraman insanları' sayesinde şehrimiz Ege'de kendi imkanlarıyla milli mücadeleyi başlatan tek şehir oldu. Balıkesir'in düşman işgalinden tamamen kurtulduğu 6 Eylül gününü Balıkesir'in kurtuluş günü olarak kutluyoruz.