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Gören şaştı kaldı! Bugün 'de...

Giriş Tarihi: 06.09.2018 15:56 Güncelleme Tarihi: 06.09.2018 16:06
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Gören şaştı kaldı! Bugün 'de...
Gören şaştı kaldı! Bugün Balıkesir'de...
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Gören şaştı kaldı! Bugün 'de...
Gören şaştı kaldı! Bugün Balıkesir'de...

'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü törenine soba isiyle boyanan yüzleri ve ilginç giyimleriyle katılan Tülütabaklar'ın gösterisi ilgi gördü.

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Gören şaştı kaldı! Bugün 'de...
Gören şaştı kaldı! Bugün Balıkesir'de...

'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü, törenlerle kutlandı.

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Gören şaştı kaldı! Bugün 'de...
Gören şaştı kaldı! Bugün Balıkesir'de...

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamalara, Kuvayı Milliye Meydanı'nda devam edildi.

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Gören şaştı kaldı! Bugün 'de...
Gören şaştı kaldı! Bugün Balıkesir'de...

Kutlamada, kentin kurtarılışı temsili olarak canlandırıldı, şiirler okundu, Batı Sahne Halk Oyunları ve Diriliş Mehter Takımı gösteriler sundu.

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Gören şaştı kaldı! Bugün 'de...
Gören şaştı kaldı! Bugün Balıkesir'de...

Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, törende yaptığı konuşmada, lilerin kurtuluş mücadelesinde sergilediği kahramanlıkları anlattı.

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Gören şaştı kaldı! Bugün 'de...
Gören şaştı kaldı! Bugün Balıkesir'de...

Kafaoğlu, şunları kaydetti: "Büyük önder Atatürk'ün Zağnos Paşa hutbesinde söz ettiği ''in dindar ve kahraman insanları' sayesinde şehrimiz Ege'de kendi imkanlarıyla milli mücadeleyi başlatan tek şehir oldu. Balıkesir'in düşman işgalinden tamamen kurtulduğu 6 Eylül gününü Balıkesir'in kurtuluş günü olarak kutluyoruz.

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