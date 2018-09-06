Gören şaştı kaldı! Bugün Balıkesir'de...

Kafaoğlu, şunları kaydetti: "Büyük önder Atatürk'ün Zağnos Paşa hutbesinde söz ettiği 'Balıkesir'in dindar ve kahraman insanları' sayesinde şehrimiz Ege'de kendi imkanlarıyla milli mücadeleyi başlatan tek şehir oldu. Balıkesir'in düşman işgalinden tamamen kurtulduğu 6 Eylül gününü Balıkesir'in kurtuluş günü olarak kutluyoruz.