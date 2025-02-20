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Haberler Yaşam Görenler gözlerine inanamadı! Dünyada ender rastlanan o doğa olayı Türkiye’de o ilimizde görüldü
Giriş Tarihi: 20.02.2025 16:02 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 16:06

Görenler gözlerine inanamadı! Dünyada ender rastlanan o doğa olayı Türkiye’de o ilimizde görüldü

Doğanın nadir ve büyüleyici harikalarından biri, o ilimizde kendini gösterdi! Ormanda gezintiye çıkan Bedrettin Oral isimli vatandaş gördüğü manzara karşısında adeta gözlerine inanamadı. Soğuk hava ve rüzgarların oluşturduğu "kar rulosu" görenleri hayrete düşürdü. İşte, dünyada ender rastlanan bu ilginç doğa olayının görüntüleri...

Görenler gözlerine inanamadı! Dünyada ender rastlanan o doğa olayı Türkiye’de o ilimizde görüldü

Hava sıcaklığının ani değişimi ve rüzgarın etkisiyle kendiliğinden oluşan "kar rulosu" görenleri hayrete düşürdü. Bu nadir doğa olayı, beyaz örtü üzerinde adeta bir sanat eseri gibi duran silindir şeklindeki kar kütleleriyle dikkat çekti. İşte merak uyandıran o doğa olayından kareler...

Görenler gözlerine inanamadı! Dünyada ender rastlanan o doğa olayı Türkiye’de o ilimizde görüldü

DÜNYADA ENDER RASTLANAN O DOĞA OLAYI TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ!

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Dereli Yaylası'nda doğanın nadir görülen harikalarından biri ortaya çıktı.

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Görenler gözlerine inanamadı! Dünyada ender rastlanan o doğa olayı Türkiye’de o ilimizde görüldü

Hava sıcaklığının sıfıra yaklaştığı ve kar yüzeyinin yapışkan olduğu anlarda oluşabilen kar ruloları, rüzgarın etkisiyle adeta kendiliğinden yuvarlanarak benzersiz şekiller oluşturdu.

Görenler gözlerine inanamadı! Dünyada ender rastlanan o doğa olayı Türkiye’de o ilimizde görüldü

GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI!

Ormanda gezintiye çıkan Bedrettin Oral, karşılaştığı bu ilginç doğa olayı karşısında gözlerine inanamadı.

Görenler gözlerine inanamadı! Dünyada ender rastlanan o doğa olayı Türkiye’de o ilimizde görüldü

Başta birileri tarafından yapıldığını düşündüğü kar rulolarının, çevrede hiç ayak izi bulunmaması üzerine tamamen doğanın bir eseri olduğunu fark etti.

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