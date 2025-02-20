Görenler gözlerine inanamadı! Dünyada ender rastlanan o doğa olayı Türkiye’de o ilimizde görüldü

Hava sıcaklığının ani değişimi ve rüzgarın etkisiyle kendiliğinden oluşan "kar rulosu" görenleri hayrete düşürdü. Bu nadir doğa olayı, beyaz örtü üzerinde adeta bir sanat eseri gibi duran silindir şeklindeki kar kütleleriyle dikkat çekti. İşte merak uyandıran o doğa olayından kareler...