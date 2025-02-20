Haberler
Yaşam
Görenler gözlerine inanamadı! Dünyada ender rastlanan o doğa olayı Türkiye’de o ilimizde görüldü
Giriş Tarihi: 20.02.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
16:06
Görenler gözlerine inanamadı! Dünyada ender rastlanan o doğa olayı Türkiye’de o ilimizde görüldü
Doğanın nadir ve büyüleyici harikalarından biri, o ilimizde kendini gösterdi! Ormanda gezintiye çıkan Bedrettin Oral isimli vatandaş gördüğü manzara karşısında adeta gözlerine inanamadı. Soğuk hava ve rüzgarların oluşturduğu "kar rulosu" görenleri hayrete düşürdü. İşte, dünyada ender rastlanan bu ilginç doğa olayının görüntüleri...