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  • Görenler hayran kalıyor! Yılın en iyi drone fotoğrafları belli oldu

Görenler hayran kalıyor! Yılın en iyi drone fotoğrafları belli oldu

Drone fotoğrafçılığı, fotoğrafçılar ve videografçılar için başka türlü mümkün olmayan fotoğraf ve videoların çekilmesine izin veriyor. çapında birçok farklı amaç için kullanılan Drone'lar yüksek manevra kabiliyeti ve küçük bir gövdeye sahip oldukları için fotoğrafçılar için oldukça kullanışlı bir araç haline geldi. Bir instagram hesabı üzerinden düzenlenen drone ile fotoğraf çekme yarışması ise tüm dünyada ilgiyle takip ediliyor. Drone fotoğrafçılığının en saygın yarışmalarından biri olan yarışmasının bu yılki en iyilerini açıklandı.

Giriş Tarihi: 01.06.2019 16:12 Güncelleme Tarihi: 01.06.2019 16:21
Görenler hayran kalıyor! Yılın en iyi drone fotoğrafları belli oldu

İlk olarak askeri kullanım ile adını duyduğumuz, daha sonra pek çok şirketinin ürettiği sivil amaçlı cihazlarla oldukça yaygınlaşan drone'lar (İnsansız Hava Aracı) fotoğrafçılık alanında da yeni bir kulvar açtı.

İşte yarışmada derece alan en iyi fotoğraflar...

Görenler hayran kalıyor! Yılın en iyi drone fotoğrafları belli oldu
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Görenler hayran kalıyor! Yılın en iyi drone fotoğrafları belli oldu
Görenler hayran kalıyor! Yılın en iyi drone fotoğrafları belli oldu
Görenler hayran kalıyor! Yılın en iyi drone fotoğrafları belli oldu
Görenler hayran kalıyor! Yılın en iyi drone fotoğrafları belli oldu
Görenler hayran kalıyor! Yılın en iyi drone fotoğrafları belli oldu
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