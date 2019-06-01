Görenler hayran kalıyor! Yılın en iyi drone fotoğrafları belli oldu
Görenler hayran kalıyor! Yılın en iyi drone fotoğrafları belli oldu
Drone fotoğrafçılığı, fotoğrafçılar ve videografçılar için başka türlü mümkün olmayan fotoğraf ve videoların çekilmesine izin veriyor. Dünya çapında birçok farklı amaç için kullanılan Drone'lar yüksek manevra kabiliyeti ve küçük bir gövdeye sahip oldukları için fotoğrafçılar için oldukça kullanışlı bir araç haline geldi. Bir instagram hesabı üzerinden düzenlenen drone ile fotoğraf çekme yarışması ise tüm dünyada ilgiyle takip ediliyor. Drone fotoğrafçılığının en saygın yarışmalarından biri olan Dronestagram yarışmasının bu yılki en iyilerini açıklandı.
Giriş Tarihi: 01.06.2019
16:12
Güncelleme Tarihi: 01.06.2019
16:21