Görenler hayran kalıyor! Yılın en iyi drone fotoğrafları belli oldu

İlk olarak askeri kullanım ile adını duyduğumuz, daha sonra pek çok şirketinin ürettiği sivil amaçlı cihazlarla oldukça yaygınlaşan drone'lar (İnsansız Hava Aracı) fotoğrafçılık alanında da yeni bir kulvar açtı.

İşte yarışmada derece alan en iyi fotoğraflar...