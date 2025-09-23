Haberler
Görenler iki başı var zannediyordu! Tam 16 yıl bekledi, doktorlar hayatının şokunu yaşadılar…
Giriş Tarihi: 23.09.2025 14:28
Rusya'nın Kirov kentinde yaşayan 65 yaşındaki bir adam, tam 16 yıl boyunca boynunda büyüyen bir kitleyi görmezden geldi. Öyle ki, talihsiz adamı görenler iki tane başı var zannediyordu. 16 yılın ardından hastaneye gitmeye karar veren adamı tedaviye alan doktorlar hayatının şokunu yaşadı…