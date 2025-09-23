Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Görenler iki başı var zannediyordu! Tam 16 yıl bekledi, doktorlar hayatının şokunu yaşadılar…
Giriş Tarihi: 23.09.2025 14:28

Görenler iki başı var zannediyordu! Tam 16 yıl bekledi, doktorlar hayatının şokunu yaşadılar…

Rusya'nın Kirov kentinde yaşayan 65 yaşındaki bir adam, tam 16 yıl boyunca boynunda büyüyen bir kitleyi görmezden geldi. Öyle ki, talihsiz adamı görenler iki tane başı var zannediyordu. 16 yılın ardından hastaneye gitmeye karar veren adamı tedaviye alan doktorlar hayatının şokunu yaşadı…

Görenler iki başı var zannediyordu! Tam 16 yıl bekledi, doktorlar hayatının şokunu yaşadılar…

Başlangıçta küçük olan kitle yıllar içinde baş büyüklüğüne ulaştı. Evde kendi yöntemleriyle bitkisel tedaviler ve merhemler deneyen hasta, hiçbir fayda göremedi.

Görenler iki başı var zannediyordu! Tam 16 yıl bekledi, doktorlar hayatının şokunu yaşadılar…

Sonunda hastaneye başvuran adamın boynundaki kitle, doktorlar tarafından lipom yani iyi huylu yağ tümörü olarak teşhis edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Görenler iki başı var zannediyordu! Tam 16 yıl bekledi, doktorlar hayatının şokunu yaşadılar…

Yaklaşık üç litrelik bir kap hacmine ulaşan tümör, Kirov Eyalet Klinik Hastanesi'nin şimdiye kadar çıkardığı en büyük lipom olarak kayıtlara geçti.

Görenler iki başı var zannediyordu! Tam 16 yıl bekledi, doktorlar hayatının şokunu yaşadılar…

Ameliyat sırasında hastanın sırt üstü yatamaması nedeniyle operasyon yan pozisyonda gerçekleştirildi. Boyundaki kritik damarlar ve sinirlere yakın bölgede yer alan tümör, büyük bir hassasiyetle çıkarıldı.

Görenler iki başı var zannediyordu! Tam 16 yıl bekledi, doktorlar hayatının şokunu yaşadılar…

Başhekim Igor Popyrin, lipomların ilaç ya da merhemle küçülmeyeceğini, tek tedavi yönteminin cerrahi olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, benzer belirtileri fark edenlerin zaman kaybetmeden doktora başvurması gerektiğini, aksi halde bu tür kitlelerin kötü huylu hale gelebileceğini hatırlattı.