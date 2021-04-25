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Haberler Yaşam Görenler onu 4 yaşında çocuk sanıyor! Yaşı ilerlemesine rağmen bedeni gelişmiyor...
Giriş Tarihi: 25.04.2021 14:36 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 14:38

Görenler onu 4 yaşında çocuk sanıyor! Yaşı ilerlemesine rağmen bedeni gelişmiyor...

'nın ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Harun Kaya, Fanconi Bickel (glikojen depo hastalığı) nedeniyle 4 yaşındaki bir çocuğun bedeni ile aynı yapıya sahip. Ailesi tarafından bebek arabası ile dışarı çıkarılan Kaya, akülü bir arabaya sahip olmak istediğini ifade ederken yaşıtlarının kendisiyle "küçüksün" diye dalga geçtiğini ve bu durumun kendisini üzdüğünü söylüyor.

Görenler onu 4 yaşında çocuk sanıyor! Yaşı ilerlemesine rağmen bedeni gelişmiyor...

'nın ilçesinde yaşayan Yunus (43)-Felek Kaya (33) çiftinin dört çocuğundan en büyüğü olan Harun Kaya'ya 5 aylıkken karın şişliği sebebiyle götürüldüğü hastanede Fanconi Bickel Sendromu ve raşitizm teşhisi konuldu.

Görenler onu 4 yaşında çocuk sanıyor! Yaşı ilerlemesine rağmen bedeni gelişmiyor...

Bağırsaklarında yaşadığı sorunlardan dolayı da 3 kez ameliyat geçiren Harun, ilerleyen yıllarda gelişim sağlayamadı. Bacaklarını kullanamayan ve herhangi bir ters harekette kemiklerinin kırılma tehlikesiyle karşı karşıya olan talihsiz çocuk, 14 yaşında olmasına karşın 4 yaşındaki bir çocuğun bedeniyle aynı yapıya sahip. Maddi durumu iyi olmayan ailesinin yardımıyla ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Harun'un en yakın arkadaşları ise kız kardeşleri. Yaşıtlarının kendisiyle alay ettiğini belirten Harun, tek isteğinin ise eliyle kullanabileceği akülü bir araba olduğunu söyledi.

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Görenler onu 4 yaşında çocuk sanıyor! Yaşı ilerlemesine rağmen bedeni gelişmiyor...

"KÜÇÜKSÜN' DEYİP BENİMLE ALAY EDİYORLAR"

Kendini iyi hissetmediğini söyleyen Harun Kaya, ailesinin kendisini bebek arabasıyla gezdirmek zorunda olduğunu ancak dileğinin yaşıtları gibi dışarıda oyun oynamak olduğunu söyledi. Hayatında bir kez geçtiğimiz yıl yürüyebildiğini anlatan Harun, ardından tekrar ayağa kalkabilecek gücü bulamadığını anlattı. Harun, yaşıtlarının kendisiyle alay ettiğini de aktararak, "Arkadaşlarım çıkıyor, ben çıkamıyorum. Üzülüyorum. Dışarı çıktığımda da küçüksün deyip benimle alay ediyorlar" dedi.

Görenler onu 4 yaşında çocuk sanıyor! Yaşı ilerlemesine rağmen bedeni gelişmiyor...

"ONU TAŞIRKEN AYAKLARI KIRILABİLİR"

Kaya'nın kız kardeşleri, ağabeylerinin durumuna çok üzüldüklerini belirterek, "Onu aşağı götüremediğimiz için üzülüyoruz. Çünkü taşıdığımızda ayakları kırılabilir. Ağabeyim bizimle oynayamıyor. Biz yanına gidip onunla oyun oynuyoruz" diye konuştular.

Görenler onu 4 yaşında çocuk sanıyor! Yaşı ilerlemesine rağmen bedeni gelişmiyor...
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