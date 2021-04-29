Tam kapanma sokağa çıkma yasağı 29 Nisan Perşembe saat 19:00'da başlayacak. 17 günlük kesintisiz sokağa çıkma yasağı ile birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine yeni bir genelge gönderildi. "Görev Belgesi Düzenlenmesi" konulu genelgeye göre; bugünden itibaren muafiyet kapsamında bulunan işyeri, fabrika ve imalathane çalışanları, e-başvuru sistemi üzerinden görev belgesi başvurusunda bulunabilecek. Bu bakımdan; görev belgesi nasıl alınır? Genelge ile e-başvuru sistemi görev belgesi alma ekranı!