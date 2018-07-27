Görevlendirmeyle gelen hizmet atağı

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van'ın Başkale Belediyesi, hayata geçirilen ve planlanan projelerle büyük bir değişim ve dönüşüm yaşıyor. Peri bacaları, travertenler ve çok sayıda tarihi esere ev sahipliği yapan Başkale ilçesi, İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirmenin ardından yürütülen belediye hizmetleriyle tarihi misyonuna yakışan bir görünüme kavuşturuluyor. Daha önce belediyecilik hizmetlerinin yeterince yapılmadığı, hak etmediği bir görünüme sahip ilçe, görevlendirme sonrası hayata geçirilen projelerle kabuğunu kırmaya başladı. İlçe merkezinde güvenlik açısından risk oluşturan dükkanların yerine modern bir mimariyle yeni iş yerleri yaparak çarşıya kimlik kazandıran belediye, kent meydanı, mesire alanı ve hayata geçirdiği diğer sosyal yaşam alanlarıyla ilçe halkını uzun zamandır hasret kaldığı hizmetlerle buluşturdu. Belediye, merkez ve kırsal mahallelerde parke taşı, taziye evleri, altyapı ve üstyapı, oyun parkı, semt sahası çalışmaları ve sosyal belediyecilik projeleriyle vatandaşların gönlüne dokunuyor.