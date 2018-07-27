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Görevlendirmeyle gelen hizmet atağı

Giriş Tarihi: 27.07.2018 16:52 Güncelleme Tarihi: 27.07.2018 16:53
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Görevlendirmeyle gelen hizmet atağı
Görevlendirmeyle gelen hizmet atağı

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van'ın Belediyesi, hayata geçirilen ve planlanan projelerle büyük bir değişim ve dönüşüm yaşıyor.

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Görevlendirmeyle gelen hizmet atağı
Görevlendirmeyle gelen hizmet atağı

Peri bacaları, travertenler ve çok sayıda tarihi esere ev sahipliği yapan ilçesi, İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirmenin ardından yürütülen belediye hizmetleriyle tarihi misyonuna yakışan bir görünüme kavuşturuluyor.

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Görevlendirmeyle gelen hizmet atağı
Görevlendirmeyle gelen hizmet atağı

Daha önce belediyecilik hizmetlerinin yeterince yapılmadığı, hak etmediği bir görünüme sahip ilçe, görevlendirme sonrası hayata geçirilen projelerle kabuğunu kırmaya başladı.

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Görevlendirmeyle gelen hizmet atağı
Görevlendirmeyle gelen hizmet atağı

İlçe merkezinde güvenlik açısından risk oluşturan dükkanların yerine modern bir mimariyle yeni iş yerleri yaparak çarşıya kimlik kazandıran belediye, kent meydanı, mesire alanı ve hayata geçirdiği diğer sosyal yaşam alanlarıyla ilçe halkını uzun zamandır hasret kaldığı hizmetlerle buluşturdu.

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Görevlendirmeyle gelen hizmet atağı
Görevlendirmeyle gelen hizmet atağı

Belediye, merkez ve kırsal mahallelerde parke taşı, taziye evleri, altyapı ve üstyapı, oyun parkı, semt sahası çalışmaları ve sosyal belediyecilik projeleriyle vatandaşların gönlüne dokunuyor.

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Görevlendirmeyle gelen hizmet atağı
Görevlendirmeyle gelen hizmet atağı
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Görevlendirmeyle gelen hizmet atağı
Görevlendirmeyle gelen hizmet atağı
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