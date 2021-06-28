Görkem Hasdemir Marmaris’teki yangında şehit oldu! Kahramandan geriye ailesiyle olan kareleri kaldı

''Büyük bir acı yaşıyoruz, şehidimiz var'' diyen Orman Genel Müdürlüğü, kahreden haberi ''Marmaris İçmeler'de halen devam eden orman yangınında bir kahraman personelimiz şehit oldu. Yaşadığımız acının tarifi yok. Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Ateş bir daha sana dokunamaz artık. Cennet olsun mekanın.''