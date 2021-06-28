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Haberler Yaşam Görkem Hasdemir Marmaris’teki yangında şehit oldu! Kahramandan geriye ailesiyle olan kareleri kaldı
Giriş Tarihi: 28.06.2021 11:15 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 11:15

Görkem Hasdemir Marmaris’teki yangında şehit oldu! Kahramandan geriye ailesiyle olan kareleri kaldı

Marmaris'te dün yangın felaketi yaşandı. Söndürme çalışmalarına katılan Görkem Hasdemir, alevlerin arasından çıkamadı. Şehit personelden geriye, ailesiyle olan kareleri kaldı

Görkem Hasdemir Marmaris’teki yangında şehit oldu! Kahramandan geriye ailesiyle olan kareleri kaldı

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde dün yangın faciası yaşandı. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çaba yoğun çaba harcadı. Ancak ilerleyen saatlerde bölgeden acı bir haber alındı.

Görkem Hasdemir Marmaris’teki yangında şehit oldu! Kahramandan geriye ailesiyle olan kareleri kaldı

Orman Genel Müdürlüğü, yangında bir personelinin şehit olduğunu açıkladı. Söz konusu paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

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Görkem Hasdemir Marmaris’teki yangında şehit oldu! Kahramandan geriye ailesiyle olan kareleri kaldı

''Büyük bir acı yaşıyoruz, şehidimiz var'' diyen Orman Genel Müdürlüğü, kahreden haberi ''Marmaris İçmeler'de halen devam eden orman yangınında bir kahraman personelimiz şehit oldu. Yaşadığımız acının tarifi yok. Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Ateş bir daha sana dokunamaz artık. Cennet olsun mekanın.''

Görkem Hasdemir Marmaris’teki yangında şehit oldu! Kahramandan geriye ailesiyle olan kareleri kaldı

Söndürme çalışmalarında şehit düşen Görkem Hasdemir'in (38), Beldibi Yangın İlk Müdahale Ekibi'nde görev yaptığı ve dün çıkan yangına ilk müdahalede bulunan ekip arasında yer aldığı ortaya çıktı.

Görkem Hasdemir Marmaris’teki yangında şehit oldu! Kahramandan geriye ailesiyle olan kareleri kaldı

Hasdemir'in yangına müdahale ederken alevlerin arasında kaldığı vurgulandı.

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