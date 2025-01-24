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Görülmemiş pişkinlik! 8 kusur var ama işlem yok: Önce sorumluluğu örtmeye çalıştı sonra foyası ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 24.01.2025 06:38
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
06:39
Görülmemiş pişkinlik! 8 kusur var ama işlem yok: Önce sorumluluğu örtmeye çalıştı sonra foyası ortaya çıktı
Türkiye'yi yasa boğan yangın faciası sonrasında kendisini aklamaya çalışan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ilk verdiği demeçlerde "Yetkili değiliz" diyerek sorumluluğunu örtmeye çalışsa da ortaya çıkan belgeler karşısında, otelde yangın faciasında belediyenin de sorumlu olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı.