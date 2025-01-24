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Giriş Tarihi: 24.01.2025 06:38 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 06:39

Görülmemiş pişkinlik! 8 kusur var ama işlem yok: Önce sorumluluğu örtmeye çalıştı sonra foyası ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğan yangın faciası sonrasında kendisini aklamaya çalışan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ilk verdiği demeçlerde "Yetkili değiliz" diyerek sorumluluğunu örtmeye çalışsa da ortaya çıkan belgeler karşısında, otelde yangın faciasında belediyenin de sorumlu olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı.

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Görülmemiş pişkinlik! 8 kusur var ama işlem yok: Önce sorumluluğu örtmeye çalıştı sonra foyası ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğan yangın faciası sonrasında kendisini aklamaya çalışan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ilk verdiği demeçlerde "Yetkili değiliz" diyerek sorumluluğunu örtmeye çalışsa da ortaya çıkan belgeler karşısında, otelde yangın faciasında belediyenin de sorumlu olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı. Özcan katıldığı programda, Grand Kartal Otel'i kendi başvuruları üzerine faal müşteri kabul ederken yangın yeterliliği açısından denetlediklerini, İtfaiye Müdürlüğü'nün 8 maddelik kritik eksikler tespit ettiğini ancak başvuru geri çekilince bu can alıcı eksikliklerle ilgili bakanlık başta olmak üzere ilgili hiçbir kuruma bildirimde bulunmadıklarını kabul etti.

Görülmemiş pişkinlik! 8 kusur var ama işlem yok: Önce sorumluluğu örtmeye çalıştı sonra foyası ortaya çıktı

Özcan, "12 Aralık'ta müracaat ediliyor, otelle ilgili yangın yeterlilik belgesi isteniyor. 16 Aralık'ta arkadaşlarımız gelip inceliyor. 8 tane marjinal sorun bulunuyor ve 15 gün süre veriliyor. Bir nüshasını da kendilerine teslim ediyor. Onlar 15 gün içinde yerine getireceklerine 24'ünde 'Başvurumuzu geri çekiyoruz' diyorlar.

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Görülmemiş pişkinlik! 8 kusur var ama işlem yok: Önce sorumluluğu örtmeye çalıştı sonra foyası ortaya çıktı

Muhtemelen bu maliyetlere katlanmak istemedikleri için. 'Ben başvurumdan vazgeçiyorum' deyince işlemler orada duruyor. Raporda 'Dedektör, yangın sensörü, çıkış kapılarında sıkıntılar var' deniyor" diye konuştu.

Görülmemiş pişkinlik! 8 kusur var ama işlem yok: Önce sorumluluğu örtmeye çalıştı sonra foyası ortaya çıktı

OTEL YÖNETİMİNİ SUÇLADI
Özcan "Etik olarak bu eksiklikleri savcılığa bildirmeniz gerekmez miydi?" şeklindeki soruya ise verdiği yanıtla şaşırttı. Özcan, "Bizim böyle bir yetkimiz yok düzenlemelerde, geri çekmişler başvurularını, biz başvuruya istinaden inceledik. Üstelik ben bu belgeleri dün gördüm. Bir sürü başvuru yapılıyor belediyeye, ben nereden bilebilirim hepsini. Bu denetim sonucunda dediğimiz eksiklikler tamamlansaydı bu insanlar ölmeyecekti" diyerek suçu otel yönetimine attı.

Görülmemiş pişkinlik! 8 kusur var ama işlem yok: Önce sorumluluğu örtmeye çalıştı sonra foyası ortaya çıktı

8 KUSUR VAR AMA İŞLEM YOK
BOLU Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Grand Kartal Otel'de talep üzerine yapılan ve daha sonra iptal edilen yangın uygunluk denetiminde tespit edilen ve yangın uygunluğuna ilişkin yetersiz olarak belirtilen 8 madde şöyle:
1. Tahliye çıkışları uygun değil.
2. Işıklı yönlendirme levhaları eksik.
3. Binada acil aydınlatma yok.
4. Elektrik tesisatı uygunluğu eksik.
5. Söndürme gereçleri talimatları eksik.
6. Algılama sistemleri ve yangın alarmı yok.
7. Paratoner ve duman kontrolörü yok.
8. Havuz, SPA bölgesi ve restoran odasının açıldığı, acil çıkış kapıları da yangın mevzuatına uygun değil.

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