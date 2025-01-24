Görülmemiş pişkinlik! 8 kusur var ama işlem yok: Önce sorumluluğu örtmeye çalıştı sonra foyası ortaya çıktı

8 KUSUR VAR AMA İŞLEM YOK

BOLU Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Grand Kartal Otel'de talep üzerine yapılan ve daha sonra iptal edilen yangın uygunluk denetiminde tespit edilen ve yangın uygunluğuna ilişkin yetersiz olarak belirtilen 8 madde şöyle:

1. Tahliye çıkışları uygun değil.

2. Işıklı yönlendirme levhaları eksik.

3. Binada acil aydınlatma yok.

4. Elektrik tesisatı uygunluğu eksik.

5. Söndürme gereçleri talimatları eksik.

6. Algılama sistemleri ve yangın alarmı yok.

7. Paratoner ve duman kontrolörü yok.

8. Havuz, SPA bölgesi ve restoran odasının açıldığı, acil çıkış kapıları da yangın mevzuatına uygun değil.