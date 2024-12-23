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Görüntü İstanbul'dan: Haraç isteyen kuzen bakın ne yaptı! "Zaten böyle bir şey bekliyorduk
Giriş Tarihi: 23.12.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
12:54
Görüntü İstanbul'dan: Haraç isteyen kuzen bakın ne yaptı! "Zaten böyle bir şey bekliyorduk
İstanbul Başakşehir'de bir şahıs haraç alamadığı kuzeninin iş yerini ateşe verdi. Yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi Efe Aydın, "Şahıstan 1 aydır tehdit alıyorduk. Sonunda da böyle bir eylem gerçekleştirdi. Şahıs kendisi akrabam olur" dedi.