Görüntü İstanbul'dan: Haraç isteyen kuzen bakın ne yaptı! "Zaten böyle bir şey bekliyorduk

Öte yandan şüphelinin iş yeri sahibinin halasının oğlu olduğu ve haraç alamadığı için yaptığı öğrenildi.

İş yeri sahibi Efe Aydın, "Tek şanslı yönümüz itfaiyenin yakın olması. İtfaiye müdahale etti zaten araba kül oldu. Yan komşumuzun da dükkanında birkaç parçası yandı. Şahıstan 1 aydır tehdit alıyorduk. Böyle bir şey bekliyorduk. Güvenlik görevlilerine de bildirdik. Vardiyaları daha çok atın diye. Şahsın zaten 35 tane suç dosyası var. 3 dosyadan da firar geziyormuş.