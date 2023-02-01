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Haberler Yaşam Görüntüler Cüneyt Arkın’ın filmini hatırlattı! İstanbul’da inanılmaz olay!
Giriş Tarihi: 01.02.2023 12:46 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 13:27

Görüntüler Cüneyt Arkın’ın filmini hatırlattı! İstanbul’da inanılmaz olay!

İstanbul Kasımpaşa'da ilginç bir olay yaşandı. 61 yaşındaki bir adam silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralandığını fark etmeyen adam, 200 metre yürüdükten sonra yere yığıldı. Görüntüler, Cüneyt Arkın'ın 'Yıkılmayan Adam' filmini hatırlattı.

Yunus Emre KAVAK
Görüntüler Cüneyt Arkın’ın filmini hatırlattı! İstanbul’da inanılmaz olay!

Akılalmaz olay, dün İstanbul'da yaşandı. 61 yaşındaki Erdinç Gülseren aşağıya doğru yürümeye başladı. Gülseren bir süre sonra yokuşun başına geldiğinde silah sesi duydu.

Görüntüler Cüneyt Arkın’ın filmini hatırlattı! İstanbul’da inanılmaz olay!

Yaralandığının farkında olmayan Gülseren, aşağıya doğru yürümeye başladı.

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Görüntüler Cüneyt Arkın’ın filmini hatırlattı! İstanbul’da inanılmaz olay!

Yaklaşık 200 metre hiçbir şey olmamış gibi yürüyen adam, ardından bacağında acı hissederek yere yığıldı.

Görüntüler Cüneyt Arkın’ın filmini hatırlattı! İstanbul’da inanılmaz olay!

Adamın yaralı halde hiçbir şey olmamış gibi yürüdüğü anlar ise kameralara yansıdı.

Cüneyt Arkın'ın "Yıkılmayan Adam" filmi gerçek oldu! Vurulan adam hiçbir şey olmamış gibi 200 metre yürüdü | Video

Görüntüler Cüneyt Arkın’ın filmini hatırlattı! İstanbul’da inanılmaz olay!

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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