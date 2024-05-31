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Haberler Yaşam Görüntüler inanılmaz: Yola fırlayan genç kadın bakın ne yaptı!
Giriş Tarihi: 31.05.2024 15:41 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 15:41

Görüntüler inanılmaz: Yola fırlayan genç kadın bakın ne yaptı!

Aydın'da kaydedilen görüntüler herkesi şaşırttı. Genç bir kadın erkek arkadaşı ile tartışıyor gibi yapıp kendisini yola attı. Ardından seyir halindeki bir aracın önüne geçip kendisine çarpmış numarası yaparak yerde yuvarlandı. Sürücüler ise kadının numarasını yutmadı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı

İHA
Görüntüler inanılmaz: Yola fırlayan genç kadın bakın ne yaptı!

Görenleri şaşkına çeviren olay Aydın'da yaşandı. Ayağında ayakkabısı olmayan genç kadın, yol kenarında erkek arkadaşıyla tartıştı.

Görüntüler inanılmaz: Yola fırlayan genç kadın bakın ne yaptı!

O ANLAR KAMERADA
Bir süre sonra genç kadın yola doğru koşmaya başladı. Akan trafikte bir otomobile yaklaşıp kendisine çarpmış gibi yere atıp, yol kenarına kadar yuvarlandı.

Bir garip olay: Kendini aracın önüne attı, kimseyi inandıramayınca yeniden ayaklandı

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Görüntüler inanılmaz: Yola fırlayan genç kadın bakın ne yaptı!

Kadın yola fırlayınca frene basarak duran otomobil sürücüsü şaşkın vaziyette kadının hareketlerini izliyor.

Görüntüler inanılmaz: Yola fırlayan genç kadın bakın ne yaptı!

Objektiflere yansıyan görüntülerde, kaza numarasına kimse inanmayınca genç kadın kısa süre önce tartıştığı görülen adam tarafından yattığı yerden kaldırıldı.

Görüntüler inanılmaz: Yola fırlayan genç kadın bakın ne yaptı!

O anlar objektiflere böyle yansıdı...

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