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Görüntüler inanılmaz: Yola fırlayan genç kadın bakın ne yaptı!
Giriş Tarihi: 31.05.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
15:41
Görüntüler inanılmaz: Yola fırlayan genç kadın bakın ne yaptı!
Aydın'da kaydedilen görüntüler herkesi şaşırttı. Genç bir kadın erkek arkadaşı ile tartışıyor gibi yapıp kendisini yola attı. Ardından seyir halindeki bir aracın önüne geçip kendisine çarpmış numarası yaparak yerde yuvarlandı. Sürücüler ise kadının numarasını yutmadı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı