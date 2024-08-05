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Giriş Tarihi: 05.08.2024 15:53 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 15:55

Görüntüler Muş'tan! Hortum paniği!

Muş'tan gelen görüntüler korku saçtı. Aniden hortum başlamasıyla vatandaşlar paniğe kapıldı.

İHA
Görüntüler Muş’tan! Hortum paniği!

Muş'ta meydana gelen hortum kısa süreli paniğe neden oldu.

Görüntüler Muş’tan! Hortum paniği!

Muş'ta aniden başlayan hortum, şantiyede çalışan işçiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. 2 bin 600 rakımlı Kurtik Dağı bölgesinde inşaatı devam eden rüzgar enerjisi santrali (RES) şantiyesinde meydana gelen hortum, kısa süreli paniğe neden oldu. Hortum sırasında herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

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Görüntüler Muş’tan! Hortum paniği!

Şantiye işçileri tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, hortumun şiddeti net bir şekilde görülüyor.

Görüntüler Muş’tan! Hortum paniği!

Hortumun ardından yapılan incelemelerde, şantiyede herhangi bir hasarın meydana gelmediği tespit edildi. İşçiler, günlük çalışmalarına kaldıkları yerden devam etti.

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