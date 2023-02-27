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Görüntüler ortaya çıktı! Malatya'daki ikinci deprem kameralara böyle yansıdı
Giriş Tarihi: 27.02.2023 11:06
Güncelleme Tarihi: 27.02.2023
11:06
Görüntüler ortaya çıktı! Malatya'daki ikinci deprem kameralara böyle yansıdı
Son dakika haberi... Malatya'nın Akçadağ ilçesinde depremin dehşet verici yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yoğun kar yağışı altında depreme yakalananların büyük korku ve panikle kaçıştıkları görülürken, bazı yapıların yıkılma anları ise anbean kameralara yansıdı.