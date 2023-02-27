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Giriş Tarihi: 27.02.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 11:06

Görüntüler ortaya çıktı! Malatya'daki ikinci deprem kameralara böyle yansıdı

Son dakika haberi... Malatya'nın Akçadağ ilçesinde depremin dehşet verici yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yoğun kar yağışı altında depreme yakalananların büyük korku ve panikle kaçıştıkları görülürken, bazı yapıların yıkılma anları ise anbean kameralara yansıdı.

Görüntüler ortaya çıktı! Malatya’daki ikinci deprem kameralara böyle yansıdı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, 6 Şubat günü 13.24'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntüler ortaya çıktı! Malatya’daki ikinci deprem kameralara böyle yansıdı

Depreme bankada işlem yaparken yakalanan vatandaşların çökmelnin başladığı banka binasından dışarı fırladıkları görülürken, Başpınar Mahallesi'nde bulunan bazı iş yerlerinin yıkılma anları ile çarşı merkezinde yaşanan panik ve korku dolu anlar anbean kameralara yansıdı.

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Görüntüler ortaya çıktı! Malatya’daki ikinci deprem kameralara böyle yansıdı

İşte o görüntüler...

Görüntüler ortaya çıktı! Malatya’daki ikinci deprem kameralara böyle yansıdı

Depremin dehşet verici yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

Görüntüler ortaya çıktı! Malatya’daki ikinci deprem kameralara böyle yansıdı
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