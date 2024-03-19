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Giriş Tarihi: 19.03.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 10:28

Görüntüler ortaya çıktı: Taksici İngiliz anahtarıyla kadın yolcuya saldırdı!

İnanılmaz olay İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. Taksi uygulamasından hizmet alan kadın yolcu ve şoför arasında tartışma çıktı. Araçtan inen kadın yolcu, taksiyi tekmeledi ve aynayı kırdı. Taksi şoförü ise elindeki İngiliz anahtarıyla yolcuya saldır. O anlar kameralara böyle yansıdı…

DHA
Görüntüler ortaya çıktı: Taksici İngiliz anahtarıyla kadın yolcuya saldırdı!

Dehşet dolu olay 17 Mart Pazar günü yaşandı. Özge Sevgi ve kızı evlerine gitmek için uygulamadan taksi çağırdı. Şoför ile yolcular, uygulama üzerinden konuşmaya başladı. Caddede pazar olduğunu söyleyen taksici, Özge Sevgi ve kızından bir üst sokağa çıkmalarını istedi. Uygulama üzerinden mesajlaşmalarının ardından taksi şoförü adrese geldi. Gergin başlayan konuşma, tartışmayla devam etti. Araca binen kadın yolcu ve kızı, iddiaya göre şoförün kendilerine küfür ettiğini ve araçtan inmezlerse aracı duvara çarpacağını söyledi. Bu anlar yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntüler ortaya çıktı: Taksici İngiliz anahtarıyla kadın yolcuya saldırdı!

Özge Sevgi'nin 'Bizi araçtan indirdi ve aracı üzerimize sürdü. Bende aracı durdurmak için aracın aynasını kırdım' iddiasının aksine, olay yerinden alınan güvenlik kamerası görüntülerinde ise taksiden inen kadın ve kızının araçtan indikten sonra aracın kapısını tekmelediği ve aynayı kırdığı, taksi şoförünün daha sonra aracı hareket ettirdiği ve yolcuların üzerine sürdüğü görülüyor. Görüntülerde, araçtan inen taksi şoförünün eline aldığı İngiliz anahtarını savurduğu görülürken, olay yerindeki vatandaşların taksi şoförünü aracına bindirdiği görülüyor. Olayın ardından karakola giden Özge Sevgi, taksi şoföründen şikayetçi oldu.

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Görüntüler ortaya çıktı: Taksici İngiliz anahtarıyla kadın yolcuya saldırdı!

"TAKSİYE BİNDİKTEN SONRA KORKTUM"
Olay anını anlatan Özge Sevgi, "Olay, dün iftar saatlerinde gerçekleşti. Biz kızımla bir uygulama üzerinden taksi çağırdık. Taksi, talebimize cevap verdi. Gelmeden önce bize uygulama üzerinden mesaj attı. Mesajda biraz üslubu değişik ve kabaydı. Taksici 'Orada pazar var, o caddeye giremem' dedi. Biz de 'A Kapısında pazar yok, girebilirsiniz' dedik. Hatta kapının fotoğrafını attık. Taksi şoförü ise 'Hayır oraya giremem. İşinize geliyorsa ben taksimetreyi açarım, sen bilirsin' dedi.

Görüntüler ortaya çıktı: Taksici İngiliz anahtarıyla kadın yolcuya saldırdı!

Geldiğinde duruşu ve frene basışı bile ruh halinin bozuk olduğunu gözler önüne sermişti. Taksiye bindikten sonra korktum, çünkü adamın tavrı da değişikti. Ben de ortam yumuşasın diye 'Nihayet gelebildiniz. Trafik vardı galiba' dedim. O arada yolda başka araçlara sataşıyordu. Sonrasında döndü ve benim aileme, sülaleme hatta bana küfür ederek bizi araçtan atmaya çalıştı. Araçtan atmaya çalıştığı anda ise ben video çekimini başlattım" dedi.

Görüntüler ortaya çıktı: Taksici İngiliz anahtarıyla kadın yolcuya saldırdı!

Sevgi, "Biz araçtan indik ve o esnada torpidodan bize ingiliz anahtarı çıkardı, bana savurdu. Çevredekiler yardımcı olmaya çalıştı. Daha sonra sinirini alamayıp üzerime koştu. Bunların hepsi videoda var. Daha sonra aracına binip, bizim üstümüze aracı defalarca sürdü. Biz canımızı zor kurtardık. İnsanlar o an benim de şoföre karşı bir şey söylediğimi söyleyecekler. Ben de bize çarpmaması için aracı tuttum o esnada da dikiz aynası kırıldı.

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