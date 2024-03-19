Görüntüler ortaya çıktı: Taksici İngiliz anahtarıyla kadın yolcuya saldırdı!

Sevgi, "Biz araçtan indik ve o esnada torpidodan bize ingiliz anahtarı çıkardı, bana savurdu. Çevredekiler yardımcı olmaya çalıştı. Daha sonra sinirini alamayıp üzerime koştu. Bunların hepsi videoda var. Daha sonra aracına binip, bizim üstümüze aracı defalarca sürdü. Biz canımızı zor kurtardık. İnsanlar o an benim de şoföre karşı bir şey söylediğimi söyleyecekler. Ben de bize çarpmaması için aracı tuttum o esnada da dikiz aynası kırıldı.