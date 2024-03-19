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Görüntüler ortaya çıktı: Taksici İngiliz anahtarıyla kadın yolcuya saldırdı!
Giriş Tarihi: 19.03.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
10:28
Görüntüler ortaya çıktı: Taksici İngiliz anahtarıyla kadın yolcuya saldırdı!
İnanılmaz olay İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. Taksi uygulamasından hizmet alan kadın yolcu ve şoför arasında tartışma çıktı. Araçtan inen kadın yolcu, taksiyi tekmeledi ve aynayı kırdı. Taksi şoförü ise elindeki İngiliz anahtarıyla yolcuya saldır. O anlar kameralara böyle yansıdı…