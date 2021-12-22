Gözler 20 bin sağlık personeli atama sonuçlarında! Sağlık Bakanlığı personel alımı atama başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK PERSONELİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlanan Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzuna göre , tercih süreci 22 Aralık 2021'de sona erecek. Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabileceklerdir.
Adaylar, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresine giriş yapıp "ADAY İŞLEMLERİ" alanına erişim sağladıktan sonra buradaki ilgili alana T.C. Kimlik numarası ve şifresini girerek tercihlerini gerçekleştirebiliyor.
**Atama sonuçları için ise henüz net bir tarih bilgisi bulunmuyor.