Gözler 20 bin sağlık personeli atama sonuçlarında! Sağlık Bakanlığı personel alımı atama başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığınca atanacak 20 bin sözleşmeli sağlık personeli ile ilgili ilan Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Başvuruların bugün sona ereceği bilinirken öte yandan "20 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı atama başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları gündeme taşındı. Atama sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin şimdilik bir bilgi paylaşılmazken an itibarıyla gözler gelecek son dakika açıklamasında. Peki, 20 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı atama başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...