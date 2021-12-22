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Haberler Yaşam Gözler 20 bin sağlık personeli atama sonuçlarında! Sağlık Bakanlığı personel alımı atama başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 22.12.2021 11:39 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 11:40

Gözler 20 bin sağlık personeli atama sonuçlarında! Sağlık Bakanlığı personel alımı atama başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

20 bin sağlık personeli atama sonuçları merakla bekleniyor. Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere ve Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak atamalarla 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağı duyurulmuştu. Gözler şimdi "20 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı atama başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte 20 bin sağlık personeli alımı son durum...

Gözler 20 bin sağlık personeli atama sonuçlarında! Sağlık Bakanlığı personel alımı atama başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığınca atanacak 20 bin sözleşmeli sağlık personeli ile ilgili ilan Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Başvuruların bugün sona ereceği bilinirken öte yandan "20 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı atama başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları gündeme taşındı. Atama sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin şimdilik bir bilgi paylaşılmazken an itibarıyla gözler gelecek son dakika açıklamasında. Peki, 20 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı atama başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Gözler 20 bin sağlık personeli atama sonuçlarında! Sağlık Bakanlığı personel alımı atama başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK PERSONELİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlanan Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzuna göre , tercih süreci 22 Aralık 2021'de sona erecek. Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabileceklerdir.

Adaylar, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresine giriş yapıp "ADAY İŞLEMLERİ" alanına erişim sağladıktan sonra buradaki ilgili alana T.C. Kimlik numarası ve şifresini girerek tercihlerini gerçekleştirebiliyor.

**Atama sonuçları için ise henüz net bir tarih bilgisi bulunmuyor.

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Gözler 20 bin sağlık personeli atama sonuçlarında! Sağlık Bakanlığı personel alımı atama başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

3. 657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

Gözler 20 bin sağlık personeli atama sonuçlarında! Sağlık Bakanlığı personel alımı atama başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

4. Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/14 Tercih Kılavuzunda belirtilen ön lisans ve lisans sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.

Gözler 20 bin sağlık personeli atama sonuçlarında! Sağlık Bakanlığı personel alımı atama başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

5. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

6. Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

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