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Haberler Yaşam Gözler 3600 ek gösterge gelişmelerinde! 3600 ek gösterge yasası nedir, çıktı mı, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 15.12.2021 14:16 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 14:18

Gözler 3600 ek gösterge gelişmelerinde! 3600 ek gösterge yasası nedir, çıktı mı, kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge gelişmeleri binlerce kişinin araştırma konusu haline gelmeye devam ediyordu. Bu düzenleme dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600'e çıkacak. Konuyla ilgili olarak "3600 ek gösterge yasası nedir, çıktı mı, kimleri kapsıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilişkin çalışmalar sürerken bilindiği üzere yasayla ilgili olarak 2022 yılı işaret edilmişti. Peki, 3600 ek gösterge yasası nedir, çıktı mı, kimleri kapsıyor? İşte tüm detaylar...

Gözler 3600 ek gösterge gelişmelerinde! 3600 ek gösterge yasası nedir, çıktı mı, kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yapılan son açıklamada memurlara sosyal refah düzenlemesi ile ek zam yapılacağı müjdesi verilmiş öte yandan gösterge artışı konusu vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline gelmişti. Hal böyleyken "3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, kimleri kapsıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, 3600 ek gösterge yasası nedir, çıktı mı, kimleri kapsıyor? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...

Gözler 3600 ek gösterge gelişmelerinde! 3600 ek gösterge yasası nedir, çıktı mı, kimleri kapsıyor?

3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI?

3600 ek gösterge için mutlu sona ulaşıldı. Buna göre memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi.

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Gözler 3600 ek gösterge gelişmelerinde! 3600 ek gösterge yasası nedir, çıktı mı, kimleri kapsıyor?

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atıldı.

Gözler 3600 ek gösterge gelişmelerinde! 3600 ek gösterge yasası nedir, çıktı mı, kimleri kapsıyor?

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi.

Gözler 3600 ek gösterge gelişmelerinde! 3600 ek gösterge yasası nedir, çıktı mı, kimleri kapsıyor?

Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez.

Bu nedenle yetkili konfederasyon ve sendikalarımızla yaptığımız görüşme sonucunda kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz.

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