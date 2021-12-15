Gözler 3600 ek gösterge gelişmelerinde! 3600 ek gösterge yasası nedir, çıktı mı, kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge gelişmeleri binlerce kişinin araştırma konusu haline gelmeye devam ediyordu. Bu düzenleme dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600'e çıkacak. Konuyla ilgili olarak "3600 ek gösterge yasası nedir, çıktı mı, kimleri kapsıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilişkin çalışmalar sürerken bilindiği üzere yasayla ilgili olarak 2022 yılı işaret edilmişti. Peki, 3600 ek gösterge yasası nedir, çıktı mı, kimleri kapsıyor? İşte tüm detaylar...