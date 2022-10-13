Haberler Yaşam Gözler ABD enflasyon oranı açıklamasında! ABD Eylül ayı enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

Giriş Tarihi: 13.10.2022 21:31 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 21:31

Gözler ABD enflasyon oranı açıklamasında! ABD Eylül ayı enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu?

Altın piyasası ABD enflasyon verisi oranı için bugün gelecek olan son dakika açıklamasına kilitlendi. Son olarak ağustos ayı tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 8,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından küresel piyasalar eylül ayına ait verilere kilitlendi. Bu açıklama aynı zamanda para politikasının seyri anlamında da büyük önem taşıyor. Peki, Eylül ayı ABD enflasyon verisi açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne oldu? İşte ABD enflasyon verisi son dakika açıklaması ve tüm detaylar.