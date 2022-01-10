Gözler AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranında! 2022 Açıköğretim AÖF dönem sonu final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen açıköğretim sınavlarının ardından şimdi gözler AÖF sınav sonuçlarına çevrildi. Güz dönemi kapsamında gerçekleştirilen final sınavlarına binlerce kişi katılım sağlarken öte yandan "Anadolu Üniversitesi açıköğretim AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Genellikle kurum sınavlara ilişkin sonuçları 10-15 gün içerisinde erişime açarken binlerce kişi geri sayıma başladı. Peki, 2022 Güz dönemi Açıköğretim AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sorgulama ekranı ve detaylar...