Gözler AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranında! 2022 Açıköğretim AÖF dönem sonu final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF final sınav sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce kişi 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde katılım sağladıkları sınavlara ilişkin sonuçları bekliyor. Öte yandan "Anadolu Üniversitesi açıköğretim AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. Anadolu Üniversitesi sonuç tarihi ile ilgili bir bilgi paylaşmamıştı. Peki, AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav sonucu sorgulama ekranı ve detaylar...