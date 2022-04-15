ATA AÖF sınav sonuçları, vizelerin uygulandığı hafta sonunun ardından üniversite öğrencilerinin gündemindeki yerini koruyor. Atatürk Üniversitesi üzerinden eğitim almakta olan binlerce öğrenci bu noktada "2022 Açıköğretim ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. 9-10 Nisan 2022 tarihinde düzenlenen vizelerin ardından açıköğretim öğrencileri şimdi merakla puanlarını öğrenecekleri tarihi bekliyor. Peki, 2022 ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler ve sorgulama ekranı…