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Haberler Yaşam Gözler ATA AÖF sınav sonuçlarında! 2022 ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 15.04.2022 23:54 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 23:55

Gözler ATA AÖF sınav sonuçlarında! 2022 ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sınav sonuçları, vizelerin uygulandığı hafta sonunun ardından üniversite öğrencilerinin gündemindeki yerini koruyor. Atatürk Üniversitesi üzerinden eğitim almakta olan binlerce öğrenci bu noktada "2022 Açıköğretim ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. 9-10 Nisan 2022 tarihinde düzenlenen vizelerin ardından açıköğretim öğrencileri şimdi merakla puanlarını öğrenecekleri tarihi bekliyor. Peki, 2022 ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler ve sorgulama ekranı…

Gözler ATA AÖF sınav sonuçlarında! 2022 ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen ATA AÖF vize sınav sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bahar dönemine ait sınavlar 9-10 Nisan tarihlerinde Atatürk Üniversitesi tarafından kurumda eğitim görmekte olan öğrencilerin katılımıyla düzenlendi. Bu noktada ise "2022 Açıköğretim ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte ATA AÖF vize sınav sonuçları son dakika gelişmeleri ve detaylar...

Gözler ATA AÖF sınav sonuçlarında! 2022 ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Değerli Öğrencilerimiz,
Bahar Yarıyılı Ara (Vize) Sınav sonuçlarına http://obs.atauni.edu.tr adresinden veya AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katından ulaşabilirsiniz.

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Gözler ATA AÖF sınav sonuçlarında! 2022 ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

ATA AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı. Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Gözler ATA AÖF sınav sonuçlarında! 2022 ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (13 Nisan 2022) saat 18:00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz. Aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katından da sınav sorularına itiraz edebilirsiniz. Sınav Sorularına İtiraz İşlem Kılavuzuna ulaşmak için http://www.ataaof.edu.tr/dosyalar/soruitiraz.pdf adresini tıklayınız.

Gözler ATA AÖF sınav sonuçlarında! 2022 ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın 18.03.2016 tarih ve 75850160-106-158- 16196 sayılı yazısında, aynı programı uygulayan üniversiteler arasında haksız rekabetin önlenmesi, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve üniversitelerimizin açıköğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35'e çıkarılmasına, 26.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği belirtilmektedir.

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