Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen ATA AÖF vize sınav sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bahar dönemine ait sınavlar 9-10 Nisan tarihlerinde Atatürk Üniversitesi tarafından kurumda eğitim görmekte olan öğrencilerin katılımıyla düzenlendi. Bu noktada ise "2022 Açıköğretim ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte ATA AÖF vize sınav sonuçları son dakika gelişmeleri ve detaylar...