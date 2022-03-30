Haberler Yaşam Bekçi alımı 2022 ne zaman yapılacak ve 2022 bekçilik başvuruları başladı mı? Gözler EGM ve PA ile bekçi alımı başvuru tarihleri ve şartları açıklamasında!

Giriş Tarihi: 30.03.2022 10:20 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 10:20

Bekçi alımı 2022 ne zaman yapılacak ve 2022 bekçilik başvuruları başladı mı? Gözler EGM ve PA ile bekçi alımı başvuru tarihleri ve şartları açıklamasında!

Bekçi alımı başvuru tarihleri, şartları ve alımlara ilişkin ilanlar için araştırmalar devam ediyor. En son Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 bin kişilik alımın yapılacağı biliniyordu. Ardından resmi gazete ile yeni bir müjde daha geldi ve Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin kişilik kadro ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Hal böyleyken "2022 Bekçi alımı ne zaman olacak, bekçilik başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2022 Bekçi alımı başvuru tarihleri ve şartlarına ilişkin tüm detaylar...