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Haberler Yaşam Bekçi alımı 2022 ne zaman yapılacak ve 2022 bekçilik başvuruları başladı mı? Gözler EGM ve PA ile bekçi alımı başvuru tarihleri ve şartları açıklamasında!
Giriş Tarihi: 30.03.2022 10:20 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 10:20

Bekçi alımı 2022 ne zaman yapılacak ve 2022 bekçilik başvuruları başladı mı? Gözler EGM ve PA ile bekçi alımı başvuru tarihleri ve şartları açıklamasında!

Bekçi alımı başvuru tarihleri, şartları ve alımlara ilişkin ilanlar için araştırmalar devam ediyor. En son Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 bin kişilik alımın yapılacağı biliniyordu. Ardından resmi gazete ile yeni bir müjde daha geldi ve Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin kişilik kadro ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Hal böyleyken "2022 Bekçi alımı ne zaman olacak, bekçilik başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2022 Bekçi alımı başvuru tarihleri ve şartlarına ilişkin tüm detaylar...

Bekçi alımı 2022 ne zaman yapılacak ve 2022 bekçilik başvuruları başladı mı? Gözler EGM ve PA ile bekçi alımı başvuru tarihleri ve şartları açıklamasında!

Bekçi alımı başvuruları için binlerce adayın bekleyişi devam ediyor. Bir süre önce yapılan açıklamada 3 bin kişilik istihdam sağlanacağı müjdesi duyurulmuş ve adaylar bu noktada gözünü açık pozisyonlar için yayınlanacak alım ilanına çevirmişti. Tam bu noktada ise Mart ayıyla beraber "2022 Bekçi alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, başvuru tarihleri belli mi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte EGM ve PA duyuru ekranı ile 2022 Bekçi alımı başvuru tarihleri, bekçilik şartları ve ilanına ilişkin son dakika gelişmeleri...

Bekçi alımı 2022 ne zaman yapılacak ve 2022 bekçilik başvuruları başladı mı? Gözler EGM ve PA ile bekçi alımı başvuru tarihleri ve şartları açıklamasında!

BEKÇİ ALIMI İLANI YAYINLANDI!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 3.000 yeni bekçi alımı yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi.

"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Başkanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne yeni kadrolar ihdas edildi.

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.

Ayrıca Avrupa Birliği Başkanlığına 2 genel müdür yardımcısı ve 4 şube müdürü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne de Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı kadroları ihdas edildi.

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Bekçi alımı 2022 ne zaman yapılacak ve 2022 bekçilik başvuruları başladı mı? Gözler EGM ve PA ile bekçi alımı başvuru tarihleri ve şartları açıklamasında!

BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz aylarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak.

Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bekçi alımı 2022 ne zaman yapılacak ve 2022 bekçilik başvuruları başladı mı? Gözler EGM ve PA ile bekçi alımı başvuru tarihleri ve şartları açıklamasında!

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

Bekçi alımı 2022 ne zaman yapılacak ve 2022 bekçilik başvuruları başladı mı? Gözler EGM ve PA ile bekçi alımı başvuru tarihleri ve şartları açıklamasında!

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

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