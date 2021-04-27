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Giriş Tarihi: 27.04.2021 09:58 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 10:48

Gözler ’nda! ne zaman, saat kaçta yapılacak?

26 Nisan 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gözler 'na çevrildi. Kabine sonrası alınan kararlar doğrultusunda 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Önemli kararların istişare edileceği ne zaman sorusunun yanıtı da Kabine sonrası merak edilir hale geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan yapılacak ve hangi gün? Gözler Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamalarına çevrildi!

Gözler Bilim Kurulu Toplantısı’nda! Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

sorusuna yanıt aranıyor. Genellikle Çarşamba ya da Perşembe günleri gerçekleştirilen toplantının tarihi merak ediliyor. 26 Nisan tarihinde gerçekleştirilen son Kabine Toplantısı sonrası ise gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına çevrildi. En son yapılan sonrası Bakan Fahrettin Koca Sputnik V aşısının da devreye sokulacağını duyurmuştu.

Gözler Bilim Kurulu Toplantısı’nda! Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bilim Kurulu toplantısının bu hafta ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. En son toplantı 22 Nisan tarihinde yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Vaka sayılarındaki artış hızı azaldı. Bundan sonra kısıtlama ve tedbirlere uyumla vaka sayısı düşecek" dedi. Bakan Koca çok yakında Sputnik V aşısının devreye gireceğini duyurdu.

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Gözler Bilim Kurulu Toplantısı’nda! Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Koronavirüs sonrası Bakan Koca'nın açıklamaları:

Vaka sayılarındaki artış hızı azaldı. Bundan sonra kısıtlama ve tedbirlere uyumla vaka sayısı düşecek.

Bilim Kurulu'nun bugünkü haftalık toplantısında, virüsün yeni varyantları, aşı ile ilgili son gelişmeler ile birlikte, mutasyonlar ele alınmıştır. Salgın yönetimi açısından önemli olan toplumla iletişim konusu da gündem olmuştur.

Gözler Bilim Kurulu Toplantısı’nda! Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Vaka Sayılarının artış hızı azaldı. Gerek tedbirlerin gevşemesi gerekse ve daha önemlisi hızlı yayılan mutasyonlar sebebiyle vaka sayıları hızlı bir tırmanışa geçmişti. İçinde bulunduğumuz hafta başından itibaren vaka artış hızı azalmaya başlamış ve gelecek günlerde düşüşe geçeceği öngörülmektedir. Vaka sayılarında hedeflenen düşüşün sağlanamaması halinde tedbirlerin sıkılaştırılması değerlendirilmiştir.

Gözler Bilim Kurulu Toplantısı’nda! Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Mutasyonlar vaka artış hızında etkili, hasta etmede daha güçsüz değil. Ülkemizde en çok görülen mutasyon İngiltere varyantı olarak bilinen türdür. Bu varyant son günlerde ne kadar hızlı yayıldığını acı şekilde gösterdi. Bunun yanında semptom göstermeyen vakaların toplam vakalar içindeki oranında bir değişiklik yoktur.

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