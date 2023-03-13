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Haberler Yaşam Gözler emekli bayram ikramiyelerinde! 2023 Ramazan emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL oldu, zamlandı mı?
Giriş Tarihi: 13.03.2023 23:24 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 23:25

Gözler emekli bayram ikramiyelerinde! 2023 Ramazan emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL oldu, zamlandı mı?

Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez verilen emekli bayram ikramiyesi, Ramazan'ın yaklaşmasıyla beraber gündemde yer alıyor. "2023 Ramazan emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL oldu, zamlandı mı?" soruları yanıt arıyor. Bilindiği üzere bu sene 21 Nisan tarihinde Ramazan bayramının ilk günü eda edilecek. Ödemeler de geçmiş yıllara bakıldığında yaklaşık olarak bu tarihten bir hafta kadar önce hesaplara geçmesi bekleniyor. İşte 2023'te verilecek emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili son durum…

Gözler emekli bayram ikramiyelerinde! 2023 Ramazan emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL oldu, zamlandı mı?

Mart ayının gelmesiyle beraber emekli bayram ikramiyesi gündemdeki yerini aldı. Bu kapsamda "Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu, zamlandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan 2022 yılında ikramiye tuturı 1100 TL olmuştu. Yeni yılda memurların ve emeklilerin yeni zamlarının belirlenmesi üzerine bu ücretlerde de bir değişim açıklaması yapılmadı ancak vatandaşlar yine de konuya yönelik bir gelişme beklentisi içinde. İşte 2023 emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve tüm detaylar.

Gözler emekli bayram ikramiyelerinde! 2023 Ramazan emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL oldu, zamlandı mı?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Henüz konuyla ilgili bir tarih açıklaması mevcut değil.

Kurban bayramı emekli ikramiyelerinin bayram öncesi hesaplara yatması bekleniyor. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödemeler tamamlanacak.

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Gözler emekli bayram ikramiyelerinde! 2023 Ramazan emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL oldu, zamlandı mı?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU MU?

2022 yılında yılda iki kez emekliye 1100 TL bayram ikramiyesi verildi. Henüz 2023 emekli bayram ikramiyesine zam konusunda bir açıklama gelmedi. Açıklama yapılması durumunda haberimizde yer alacaktır.

Gözler emekli bayram ikramiyelerinde! 2023 Ramazan emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL oldu, zamlandı mı?

2023 RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2023 yılında 23 Mart'ta başlayacak ve 20 Nisan'da son bulacak. 21 Nisan'da ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

Gözler emekli bayram ikramiyelerinde! 2023 Ramazan emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL oldu, zamlandı mı?

2023 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2023 dini günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2023 yılında Haziran ayına denk geliyor.

Kurban Bayramı'nın 1. günü 28 Haziran 2023 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 1 Temmuz 2023 tarihinde idrak edilecek.

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