Haberler Yaşam Gözler emekli bayram ikramiyelerinde! 2023 Ramazan emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL oldu, zamlandı mı?

Giriş Tarihi: 13.03.2023 23:24 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 23:25

Gözler emekli bayram ikramiyelerinde! 2023 Ramazan emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL oldu, zamlandı mı?

Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez verilen emekli bayram ikramiyesi, Ramazan'ın yaklaşmasıyla beraber gündemde yer alıyor. "2023 Ramazan emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL oldu, zamlandı mı?" soruları yanıt arıyor. Bilindiği üzere bu sene 21 Nisan tarihinde Ramazan bayramının ilk günü eda edilecek. Ödemeler de geçmiş yıllara bakıldığında yaklaşık olarak bu tarihten bir hafta kadar önce hesaplara geçmesi bekleniyor. İşte 2023'te verilecek emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili son durum…