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Haberler Yaşam Gözler kabine toplantısında! Yeni tedbirler alınacak mı, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ne zaman, bugün mü?
Giriş Tarihi: 12.04.2021 09:47 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 09:53

Gözler kabine toplantısında! Yeni tedbirler alınacak mı, toplantısı ne zaman, bugün mü?

Vaka sayısındaki artış ile birlikte gözler kabine toplantısına çevrildi. Yeni haftada toplanacak olan kabine, tavsiye kararlarını değerlendirecek. Ramazan arefesinde, yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı, Ramazan'da sokağa çıkma yasağı ve restoranların durumunu merak eden vatandaşlar, " ne zaman" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte, kabine toplantısı günü ve gündemdeki maddeler...

Gözler kabine toplantısında! Yeni tedbirler alınacak mı, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ne zaman, bugün mü?

toplantısı, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri istişare etmek üzere toplanıyor. Koronavirüs vaka sayısındaki artış sonrası, Ramazan ayı boyunca yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı, tam kapnma gibi konular merak konusu oldu. Vatandaşlar, " ne zaman, bugün mü yapılacak" sorusuna yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanlığı resmi programında kabine toplantısı tarihi ve günü belli oldu...

Gözler kabine toplantısında! Yeni tedbirler alınacak mı, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ne zaman, bugün mü?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Salgın sürecinde uygulanacak tedbirlerin ele alındığı Bakanlar Kurulu için yeniden geri sayım başladı. Son toplantıda Ramazan ayında uygulanacak tedbir ve kısıtlamalar bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna yaptığı açıklama ile duyurulmuştu. Bu kapsamda 13 Nisan tarihinde başlayacak olan bu ayın öncesinde vatandaşlar yeniden Beştepe'deki toplantının bekleyişine geçti.

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Gözler kabine toplantısında! Yeni tedbirler alınacak mı, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ne zaman, bugün mü?

Bu akşam öncelikle toplanarak vaka sayısındaki artış, önceki pik noktalara göre hasta sayısının düşük olması, hastaların hastanede kalma ve iyileşme süresi gibi verileri masaya yatırarak yeni tavsiye kararları alacak.

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Gözler kabine toplantısında! Yeni tedbirler alınacak mı, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ne zaman, bugün mü?

Ramazan'ın ilk günü, yani yarın da Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi toplayacak. toplantısı, yatrın gerçekleştirilecek.

Gözler kabine toplantısında! Yeni tedbirler alınacak mı, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ne zaman, bugün mü?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YAPTIĞI SON AÇIKLAMALAR

29 Mart tarihinde gerçekleşen sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı. Erdoğan şunları söyledi,

Salgın döneminde işleri azalan esnaflarımızın, öğrencilerimizin durumlarını yakından takip ediyoruz. Ülkemizin tüm imkanlarını sonuna kadar zorluyoruz. Şartların el verdiği her adımda milletimize nefes aldırmaya, esnafımıza yol açmaya çalışıyoruz. Dünyanın pek çok ülkesine göre tedbirleri en akılcı uygulayan ülkeler arasındayız. Vaka, hasta ve ölüm sayıları arttığında, tedbirleri güncellemek zorunda kalıyoruz. Vaka, hasta ve ölüm sayılarını ilişki içinde bulunduğumuz ülkelerden daha aza düşüremezsek, küresel ticaretten geri kalırız. Vatandaşlarımızı tamam diye ifade ettiğimiz kurallara sıkı sıkıya riayet etmeye davet ediyorum. Aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyona ulaşan sayıyla sahada görmeye başladık. Genel olarak her ne kadar vaka sayıları artsa da yatan hasta yoğun bakım hasta sayıları aynı düzeyde yükselmiyor. Bunun yanında vefat sayılarının artması bizi mevcut uygulamaları gözden geçirmeye zorlamaktadır. İllerimizi düşük riskli orta yüksek ve çok yüksek riskli belirleyerek renklere ayırmıştık.

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