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Haberler Yaşam Gözler Kabine'de! Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı geldi mi, Bayramda 9 günlük tam kapanma olacak mı?
Giriş Tarihi: 26.04.2021 08:01 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 11:49

Gözler Kabine'de! 'nda geldi mi, Bayramda 9 günlük tam kapanma olacak mı?

'na sayılı günler kala milyonların gündeminde Bayramda ve 9 günlük tam kapanma iddiaları yerini aldı. Bu kapsamda 'ndan çıkacak yeni kararlarla beraber tüm bu soru işaretlerinin netleşmesi beklenirken bu kapsamda ise "Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı, bayramda tam kapanma olacak mı?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. Günlük vaka sayılarının rekor artışı sonrası bilindiği üzere Ramazan ayında kısmi kapanma kararı alınmıştı. Verilerde halen istenen düşüş seviyesine ulaşılamaması Bayramda 9 günlük sokağa çıkma yasağı (tam kapanma) beklentilerine neden oldu. Hal böyleyken gözler bugünkü kabine toplantısına çevrildi.

Kabine Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olacak mı? gündemiyle bir arada! Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, 9 günlük tam kapanma olacak mı?

Bayramda tam kapanma iddiaları nedeniyle milyonlarca vatandaş adeta nefesini tuttu ve gözünü Beştepe'ye çevirdi. Bugün düzenlenmesi beklenen toplantıyla beraber 'nda ile ilgili tüm soru işaretlerinin yanıt bulması beklenirken bu kapsamda ise "Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı var mı, bayramda tam kapanma olacak mı?" soruları gündemdeki yerini aldı. Ramazan Bayramı'na çok kısa bir süre kalırken bayramda 9 günlük sokağa çıkma yasağı (tam kapanma) olacak mı olmayacak mı merak ediliyor.

Kabine Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olacak mı? gündemiyle bir arada! Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, 9 günlük tam kapanma olacak mı?

Henüz Ramazan ayında 9 günlük tam kapanma iddialarını doğrular nitelikte resmi bir açıklama bulunmuyor.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre kısmi kapanmanın ayrıntıları açıklandı.
Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği belirtildi.

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Kabine Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olacak mı? gündemiyle bir arada! Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, 9 günlük tam kapanma olacak mı?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

'nın birinci günü 13 Mayıs'ta başlıyor. 15 Mayıs bayramın son günü olacak.

Yayımlanan genelgede; bayramda ve seyahat yasağı ile ilgili ek bir madde bulunmuyor.

Kabine Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olacak mı? gündemiyle bir arada! Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, 9 günlük tam kapanma olacak mı?

Genelgede, mutasyona uğrayan Covid-19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, Türkiye'de de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında hızlı bir artış yaşandığı ifade edildi.

Genelgede 12.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik alındığı belirtilerek, alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

Kabine Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olacak mı? gündemiyle bir arada! Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, 9 günlük tam kapanma olacak mı?

Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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