Gözler Kalekim halka arz sonuçlarında! Kalekim halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

Ancak talep toplama sürecinde satışa sunulan payların üzerinde bir talep gelmesi durumunda ise, şirket sermayesinin yüzde 3,91'ine denk 4,5 milyon TL nominal değerli B Grubu hisseyi daha ek olarak halka arz etmeyi planlıyoruz. Ek satış ile birlikte tüm hisselerin satılması durumunda Kalekim'in, toplam 34,5 milyon TL nominal bedelli B Grubu paylarının halka arzını gerçekleştirmiş olacağız. Bu da şirketin yüzde 30'nun halka açılması anlamına geliyor. Biz grup olarak temettü almayı seviyoruz, vermeyi seviyoruz. Kalekim'de de izahnamede de yazdığımız şekilde en az net kardan yüzde 20 dağıtılacak şekilde bir temettü politikamız var. İnşallah daha da yükseğini dağıtırız."

- "GELİRİ ŞİRKETİ BÜYÜTMEK İÇİN KULLANACAĞIZ"

Alperat, Kale Grubu olarak, bu halka arzla Kalekim'i hem ulusal hem de uluslararası alanda çok daha büyük ve güçlü bir şirket haline getirmek istediklerini ifade ederek, "Halk arzdan gelecek gelirin yüzde 60-70'lik kısmını yurt içinde ve yüzde 30-40'lık kısmını da yurt dışında şirketi büyütecek yatırımlar için kullanacağız. Bu çerçevede yurt içinde; inşaat malzemeleri sektöründe mevcut ürün portföyüne katkı sağlayacak ve yurt içi büyümesini destekleyecek beton katkısı, boya, poliüretan ve epoksi alanlarında yeni şirket satın alma veya yeni fabrika yatırımları noktasında planlarımız var. Bununla birlikte yine yurt dışındaki mevcut yatırımlarımızı destekleyerek, farklı coğrafyalarda da yerel üretim tesisleri kurarak, büyümeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Haluk Alperat, grubun ilk halka arzı olan Kalekim halka arzının ardından yeni arzlar planlanıp planlanmadığına ilişkin soruya ise, "Şu anda kesin olarak planladığımız yeni halka arz planımız yok. Ama tabii görüşmeler yapıyoruz. İnşallah Kale Havacılığı da önümüzdeki dönemde halka açık olarak görürüz." cevabını verdi.

- "Her iki yapıdan birinde Kalekim ürünleri kullanılıyor"

Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu da Kalekim'in yapı kimyasalları sektörüne adını vererek jenerik markasını yarattığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kalekim olarak, GfK 2020 Seramik Paneli verilerine göre şu anda seramik uygulamalarında pazar lideriyiz. Üretimimizi ise Balıkesir'de 2 olmak üzere, İstanbul, Yozgat, Isparta, Mersin, Erzurum ve Mardin ve Arnavutluk'un başkenti Tiran'da kurulu 9 fabrikamızda yapıyoruz.

Bugün ülkemizde neredeyse her iki yapıdan birinde Kalekim ürünleri kullanılıyor. Bunun yanında uluslararası pazarın da en önemli oyuncularından biriyiz. Küresel bir marka olma yolunda 80 farklı ülkede ürünlerimizi tüketici ve profesyonellerle buluşturuyoruz. Ürünlerimizi de yurt içinde ve yurt dışında yaygın bayi aracılığıyla tüketicilere ulaştırıyoruz."