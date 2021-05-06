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Haberler Yaşam Gözler "PENTA teknoloji ne zaman halka arz olacak, borsada işlem görecek?" sorusunun yanıtında! PENTA halka arz hisse fiyatı ve kodu!
Giriş Tarihi: 06.05.2021 13:42 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 14:33

Gözler " ne zaman halka arz olacak, borsada işlem görecek?" sorusunun yanıtında! hisse fiyatı ve kodu!

Ülkemizde öncü firmalardan olan halka arz talep toplama sürecini bugün itibarıyla başlatıyor. 6-7 Mayıs 2021 tarihleri aralığında tamamlanacak olan süreçte hisse pay fiyatının ise 32,00 ile 38,00 aralığında olacağı bildirildi. Bu noktada binlerce kişi " teknoloji ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Şirketten pay sahibi olmak isteyen binlerce kişi bu kapsamda detayları araştırıyor. İşte hisse fiyatı ve kodu gibi tüm detaylar…

PENTA teknoloji ne zaman halka arz olacak, borsada işlem görecek? PENTA halka arz talep toplama süreci başladı! İşte hisse fiyatı ve kodu!

Son dönemde Sermaye Piyasası Kurulu SPK'ya birçok şirket halka arz olmak amacıyla başvuruda bulunurken binlerce kişi ise bu kapsamda yatırımlarını gerçekleştiriyor. Bugün talep toplama süreci başlayan ise bu anlamda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Şirketten pay sahibi olmak isteyen kişiler " teknoloji ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte hisse fiyatı ve kodu gibi tüm detaylar…

PENTA teknoloji ne zaman halka arz olacak, borsada işlem görecek? PENTA halka arz talep toplama süreci başladı! İşte hisse fiyatı ve kodu!

PENTA TEKNOLOJİ HALKA ARZ OLUYOR!

Bilgisayar, yazılım, baskı çözümleri, sunucu, veri depolama ve ağ ürünleri başta olmak üzere, 30 yılı aşkın süredir bilgi teknolojileri ürünlerinin dağıtımını gerçekleştiren Teknoloji'nin halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

açıklamasına göre, dünyanın önde gelen teknoloji markalarının Türkiye'deki dağıtıcısı 'nin halka arzı için SPK'ya yaptığı izahname başvurusu sonuçlandı.

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PENTA teknoloji ne zaman halka arz olacak, borsada işlem görecek? PENTA halka arz talep toplama süreci başladı! İşte hisse fiyatı ve kodu!

HİSSE FİYATI NEDİR?

Teknoloji halka arzında, fiyat aralığı 32,00 TL - 38,00 TL olarak belirlendi. , Türkiye'deki yaklaşık 9 bin müşterisiyle Türkiye'nin lider katma değerli teknoloji dağıtıcısı şirketleri arasında yer alıyor ve geniş ürün yelpazesiyle kullanıcılara uçtan uca teknoloji çözümleri sunuyor.

PENTA teknoloji ne zaman halka arz olacak, borsada işlem görecek? PENTA halka arz talep toplama süreci başladı! İşte hisse fiyatı ve kodu!

'MÜŞTERİLERİMİZİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNE YÖN VERİYORUZ'

Açıklamada halka arzla ilgili görüşlerine yer verilen Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik, 'nin bilişim dünyasındaki yolculuğunun 1990 yılında üniversite arkadaşlarının kurduğu küçük bir ofiste başladığını belirterek, 'Bilgisayar, yazılım, baskı çözümleri, sunucu, veri depolama ve ağ ürünleri başta olmak üzere, 30 yıldır bilgi teknolojileri ürünlerinin dağıtımını gerçekleştiren olarak müşterilerimizin dijital dönüşümüne yön veriyoruz. Dünyanın önde gelen teknoloji markaları da dahil olmak üzere 40'tan fazla küresel ve yerli teknoloji markasının ürünlerini tüm Türkiye'yle buluşturarak büyümemizi sürdürüyoruz.' ifadelerini kullandı.

PENTA teknoloji ne zaman halka arz olacak, borsada işlem görecek? PENTA halka arz talep toplama süreci başladı! İşte hisse fiyatı ve kodu!

Üretimden inşaat ve mimariye, sağlıktan finans, turizm, tekstil, medya-eğlenceye kadar birçok sektöre teknoloji ürünleri tedarik ederek dijitalleşmedeki öncü rollerini sürdürdüklerini aktaran Özçelik, şöyle devam etti:

'Teknoloji, pandemi döneminde en hızlı büyüyen sektörlerden biri oldu. Biz de bu sektörün gelecek vadeden bir oyuncusu olarak, teknoloji ürünleri pazarında önemli bir büyüme potansiyeli taşıdığımıza inanıyoruz. Halka arz ile birlikte, güçlü finansal altyapımız ve yatırımcılarımızın da desteğiyle Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine katkı sunmaya devam edeceğiz.'

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