Ülkemizde öncü firmalardan olan PENTA Teknoloji halka arz talep toplama sürecini bugün itibarıyla başlatıyor. 6-7 Mayıs 2021 tarihleri aralığında tamamlanacak olan süreçte hisse pay fiyatının ise 32,00 ile 38,00 aralığında olacağı bildirildi. Bu noktada binlerce kişi "PENTA teknoloji ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Şirketten pay sahibi olmak isteyen binlerce kişi bu kapsamda detayları araştırıyor. İşte PENTA halka arz hisse fiyatı ve kodu gibi tüm detaylar…