Son dönemde ülkemizde günlük vaka sayılarının 60 bini aştığı görülürken yaşanan bu rekor artış kısıtlamaları da beraberinde getirmişti. Hal böyleyken gözler Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak alınacak karara çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son açıklamada iki haftalık kısmi kapanma sürecinin başlayacağını ifade ederken vakalarda herhangi bir düşüş yaşanmıyor oluşu Bayramda 9 günlük sokağa çıkma yasağı iddialarının ülke çapında gündeme gelmesine neden oldu. Bu kapsamda "Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, 9 günlük tam kapanma olacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2021 Ramazan Bayramı'nda uygulanması beklenen sokağa çıkma yasağına ilişkin tüm detaylar…