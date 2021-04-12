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Haberler Yaşam Gözler "Ramazan'da 21 günlük sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusunun yanıtında! Ramazan ayında tam kapanma (sokağa çıkma yasağı) olacak mı?
Giriş Tarihi: 12.04.2021 19:24 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 19:27

Gözler "'da 21 günlük var mı?" sorusunun yanıtında! Ramazan ayında tam kapanma (sokağa çıkma yasağı) olacak mı?

Milyonlar 'da 21 günlük (tam kapanma) olacağı iddialarına verilecek yanıt için Bilim Kurulu ve yarın düzenlenmesi beklenen Kabine Toplantısı için bekleyişe geçti. Gözler Bakan Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına çevrilirken bu kapsamda "Ramazan ayında 21 günlük sokağa çıkma yasağı var mı, tam kapanma olacak mı?" sorularının yanıtı ülke çapında yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada Ramazan ayı yasaklarına değinmiş ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasının 81 il genelinde uygulanacağı bilgisini vermişti.

Gözler Ramazan'da 21 günlük sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunun yanıtında! Ramazan ayında tam kapanma sokağa çıkma yasağı olacak mı?

'da gibi uygulanacak yasaklarla ilgili değerlendirme bugünkü Bilim Kurulu ve yarın düzenlenmesi beklenen Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısında gerçekleşecek. Ülke çapında artış gösteren vaka sayılarıyla beraber iddiaları ülke çapında gündeme taşınmış şimdilerde milyonlar "Ramazan ayında 21 günlük sokağa çıkma yasağı var mı, tam kapanma olacak mı?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başlamıştı. Ramazan ayında sokağa çıkma yasağı var mı, tam kapanma olacak mı? sorularının yarınki Kabine sonrası Başkan Erdoğan'ın açıklamasıyla yanıt bulması bekleniyor.

RAMAZAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, TAM KAPANMA OLACAK MI?

Son dönemde ülke genelinde koronavirüs vaka sayılarında çok ciddi bir artış gözlemlenirken Ramazan'da tam kapanma olacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Medya gündemini uzunca bir süredir meşgul eden bu konu ile ilgili Türkiye'nin gözü kulağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi. Bilindiği üzere son yapılan açıklamada Ramazan ayıyla beraber hafta sonu 81 il genelinde kısıtlama uygulanacağı bildirilmişti.

Gözler Ramazan'da 21 günlük sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunun yanıtında! Ramazan ayında tam kapanma sokağa çıkma yasağı olacak mı?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacaklarını bildirdi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

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Gözler Ramazan'da 21 günlük sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunun yanıtında! Ramazan ayında tam kapanma sokağa çıkma yasağı olacak mı?

"Elimizdeki veriler ve yaptığımız değerlendirmeler, bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık; Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir.

Buna karşılık lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle devam edecektir."

Gözler Ramazan'da 21 günlük sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunun yanıtında! Ramazan ayında tam kapanma sokağa çıkma yasağı olacak mı?

RAMAZAN'DA YASAK VAR MI?

" ayında ise hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız." ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacaktır. Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız.

Gözler Ramazan'da 21 günlük sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunun yanıtında! Ramazan ayında tam kapanma sokağa çıkma yasağı olacak mı?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bakımından çok yüksek riskli illerde kısıtlama Cuma saat 21.00'de başlayıp Pazartesi 05.00'te bitecek.

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