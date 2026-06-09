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Gözler TBMM'de: Yeni Torba Yasada kademeli emeklilik maddesi var mı? İşte torba kanun içeriği ve maddeleri
Giriş Tarihi: 09.06.2026 12:34
Gözler TBMM'de: Yeni Torba Yasada kademeli emeklilik maddesi var mı? İşte torba kanun içeriği ve maddeleri
Varlık barışı düzenlemelerini de içermesi beklenen yeni Torba Yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde yer alıyor. Teklifin içeriği ve olası maddeleri merak edilirken, özellikle kademeli emeklilik konusu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Görüşmelerin ardından düzenlemenin netleşmesi bekleniyor.İşte beklenilen Torba Yasa içeriği ve maddeleri...