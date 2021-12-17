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Haberler Yaşam Gözler yılbaşı sokağa çıkma yasağı kararında! 31 Aralık 2021-1 Ocak 2022 Yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı, yeni yasaklar gelecek mi?
Giriş Tarihi: 17.12.2021 11:22 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 14:21

Gözler yılbaşı sokağa çıkma yasağı kararında! 31 Aralık 2021-1 Ocak 2022 Yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı, yeni yasaklar gelecek mi?

Aralık ayının sonuna gelinmesiyle beraber binlerce kişi yılbaşı sokağa çıkma yasağı kararı için gelişmeleri yakından takip ediyor. "31 Aralık 2021-1 Ocak 2022 yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı, yeni yasaklar gelecek mi?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz sene koronavirüs tedbirleri kapsamında bu tarihlerde bilindiği üzere kısıtlama kararı verilmişti. Ancak normalleşme adımları ve aşı çalışmaları sonrası sokağa çıkma yasağı kararı bir daha verilmedi. Peki, 31 Aralık 2021-1 Ocak 2022 yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı, yeni yasaklar gelecek mi? İşte tüm detaylar...

Yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı, yeni yasaklar gelecek mi? Gözler şimdi 31 Aralık 2021-1 Ocak 2022 yılbaşı kısıtlama kararında!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Omicron varyantı ile ilgili yaptığı açıklama sonrasında yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı kararı ile ilgili de sorulara yanıt vermişti. Açıklamada Omicron varyantının ülkemizde vakasına şuan için rastlanmadığı ve bu bağlamda kapanma uygulanmasının düşünülmediği duyurulmuştu. Ancak sonrasında ülkemizde de bu varyant görüldü. Hal böyle olunca "31 Aralık 2021-1 Ocak 2022 yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı, yeni yasaklar gelecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte yılbaşı sokağa çıkma yasağı kararına dair gelişmeler...

Yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı, yeni yasaklar gelecek mi? Gözler şimdi 31 Aralık 2021-1 Ocak 2022 yılbaşı kısıtlama kararında!

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

BAKAN KOCA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA!

AK Parti MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada dünya gündeminde yer alan Omicron varyantının ülkemizde vakasına şuan için rastlanmadığı ve bu bağlamda kapanma uygulanmasının düşünülmediği duyuruldu. Bu bilgiler ışığında bugün için yılbaşı gecesinde sokağa çıkma yasağı uygulanması konusunda bir karar alınmış değil.

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Yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı, yeni yasaklar gelecek mi? Gözler şimdi 31 Aralık 2021-1 Ocak 2022 yılbaşı kısıtlama kararında!

BAKAN KOCA: ÖNLEMLERİMİZ DEĞİŞMİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti MYK toplantısı sonrası omicron varyantı ile ilgili, "Türkiye'de şu anda vaka görülmedi. Varyantın olması da zaten önlemlerimizi değiştirmiyor.

Yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı, yeni yasaklar gelecek mi? Gözler şimdi 31 Aralık 2021-1 Ocak 2022 yılbaşı kısıtlama kararında!

YILBAŞINDA YASAK OLACAK MI?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı, geçtiğimiz yıl pandemi etkilerini en az seviyeye indirmek amacıyla yürürlüğe konmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe koyulan yılbaşında sokağa çıkma yasağının bu yıl uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz bir netlik bulunmuyor.

Konuyla ilgili güncel bilgiler gelmesi halinde haberimize eklenecektir.

Yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı, yeni yasaklar gelecek mi? Gözler şimdi 31 Aralık 2021-1 Ocak 2022 yılbaşı kısıtlama kararında!

YERLİ AŞIYA YIL BİTMEDEN ONAY

Koca, Turkovac'ın acil kullanım onayıyla ilgili, "Yıl bitmeden aralık ortasında bekliyoruz. 250 bin dozun bugün dolumu bitti" dedi.

Afrika uçuşlarına ilişkin kararın devam edeceğine vurgu yapan Koca, Kovid-19 ilacına ilişkin ise şunları söyledi:

"Molnipiravir dediğim şekilde yerli üretimi olacak 3-4 firma bu anlamda müracaatını yaptı. Benim 30-35 kat ucuz olacak dediğim rakamdan daha ucuz olacak 50 kat bile ucuz olabilir. Vatandaşa ücretsiz olacak."

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