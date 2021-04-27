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Haberler Yaşam Gözler "YKS ertelendi mi?" sorusunun yanıtında! 2021 YKS sınavı ertelendi mi, iptal olacak mı? ÖSYM sınav takvimi...
Giriş Tarihi: 27.04.2021 09:04 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 09:06

Gözler " ertelendi mi?" sorusunun yanıtında! 2021 ertelendi mi, iptal olacak mı? sınav takvimi...

Perşembe günü itibarıyla ülke genelinde tam kapanma sürecinin başlayacağı ifade edilirken gözler 'den gelecek açıklamasına çevrildi. Hal böyleyken bazı sınav tarihlerinde ertelenmeye gidilip gidilmeyeceği konusu gündeme taşındı. Bu kapsamda sınavı ertelendi mi, üniversitesi sınavı ne zaman yapılacak? Soruları milyonların gündemine taşındı. ÖSYM sınav takvimine göre; Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirilmişti. Buna göre; YKS ertelendi mi, iptal olacak mı? İşte tüm gelişmeler…

Gözler YKS ertelendi mi? sorusunun yanıtında! 2021 YKS sınavı ertelendi mi, iptal olacak mı? ÖSYM sınav takvimi...

Üniversite eğitimi almak isteyen milyonlarca adayın katılım sağlayacağı sınav için bekleyiş sürerken ülke çapında koronavirüs salgınına tedbiren başlayacak olan tam kapanma süreci akıllara " ertelendi mi, ertelenecek mi?" sorularını getirdi. Bu kapsamda detaylı açıklamanın Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılması bekleniyor. sınavı sınav takvimine göre bu sene Haziran ayında belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecekti. Buna göre, 2021 YKS ertelendi mi, iptal olacak mı? İşte tüm detaylar…

Gözler YKS ertelendi mi? sorusunun yanıtında! 2021 YKS sınavı ertelendi mi, iptal olacak mı? ÖSYM sınav takvimi...

2021 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

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Gözler YKS ertelendi mi? sorusunun yanıtında! 2021 YKS sınavı ertelendi mi, iptal olacak mı? ÖSYM sınav takvimi...

"DÖNEM SINAVLARI 17 MAYIS SONRASINA ERTELENDİ"

Erdoğan'ın açıklamasının ardından MEB'den şu açıklama yapıldı:

* Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda;

Gözler YKS ertelendi mi? sorusunun yanıtında! 2021 YKS sınavı ertelendi mi, iptal olacak mı? ÖSYM sınav takvimi...

* Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçilmiştir. Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19:00'dan itibaren başlayacaktır.

Gözler YKS ertelendi mi? sorusunun yanıtında! 2021 YKS sınavı ertelendi mi, iptal olacak mı? ÖSYM sınav takvimi...

* Okullarda 3 Mayıs 2021 sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir.

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