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Haberler Yaşam Gözler "Ziraat GYO halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek?" sorusunun yanıtında! Ziraat GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 04.05.2021 09:36 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 09:37

Gözler " halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek?" sorusunun yanıtında! Ziraat GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

28-29-30 Nisan 2021 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri aralığında talep toplama işlemini sonlandıran halka arz sonuçları için binlerce kişi gözünü gelecek açıklamaya çevirdi. Son dönemde birçok şirket SPK'ya bu anlamda başvurularını gerçekleştirirken öte yandan yatırımcılar da şirketlerin hisse kodu, fiyatı, talep toplama tarihleri gibi detayları yakından takip ediyor. "Ziraat GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada işlem görecek?" sorular hafta başından itibaren yanıt aramaya başladı. İşte Ziraat GYO halka arz sonuçları ve borsada işlem göreceği tarihle ilgili tüm detaylar…

Gözler Ziraat GYO halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek? sorusunun yanıtında! Ziraat GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

halka arz sonuçları için geri sayım başladı. Nisan ayının sonunda talep toplama sürecini sonlandıran şirketin borsada işlem görmeye başlayacağı tarih merakla bekleniyor. Bu kapsamda "Ziraat GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada işlem görecek?" soruları da internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Buna göre; Büyük ve küçük ölçekli fark etmeksizin Ziraat GYO halka arz sonuçları için araştırmalar sürüyor. İşte konuyla ilgili yaşanan tüm gelişmeler…

Gözler Ziraat GYO halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek? sorusunun yanıtında! Ziraat GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

ZİRAAT GYO HALKA ARZ HİSSE FİYATI
Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 lira 60 kuruş birim fiyatıyla halka arzını onaylandı.

SPK haftalık bülteninde yer alan açıklamaya göre halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 1,60 TL'den satışa sunulacak

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Gözler Ziraat GYO halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek? sorusunun yanıtında! Ziraat GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

(Borsa Kodu: ZRGYO) paylarının halka arzı Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin lider olduğu konsorsiyum aracılığı ile 28-29-30 Nisan 2021 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Gözler Ziraat GYO halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek? sorusunun yanıtında! Ziraat GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

ZİRAAT GYO BAŞVURU KANALLARI
Ziraat Yatırım müşterileri halka arz taleplerini, talep toplama tarihlerinde

Ziraat Yatırım Kanallarından,
• Ziraat Yatırım E-şube
• Z-Borsa Mobil Uygulaması | Android | IOS
• Ziraat Trader Mobil Uygulaması | Android | IOS
• 0850 22 22 979 numaralı Ziraat Yatırım Müşteri İletişim Merkezi
Ziraat Bankası Kanallarından
• Ziraat Bankası internet şubesi
• Ziraat Mobil " Yatırım/ Halka Arz" menüsünden giriş yaparak gerçekleştirebilirler.

Gözler Ziraat GYO halka arz ile borsada ne zaman işlem görecek? sorusunun yanıtında! Ziraat GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ (ZİRAAT GYO), SON YILLARIN EN BÜYÜK HALKA ARZINI GERÇEKLEŞTİRİYOR

'dan yapılan açıklamaya göre, talep toplama tarihlerini 28-29-30 Nisan olarak belirleyen , hisselerinin yüzde 25'ini Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin konsorsiyum liderliğinde ve sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle halka arz ediyor.

Pay başına 1,60 TL ile sermaye artışı yoluyla yapılacak 1,17 milyar TL nominal tutarlı halka arzdan sonra , ulaşacağı 7 milyar TL özkaynak büyüklüğü ile sektörde 3. sıraya yerleşecek.

Şirket, Geri Alım Taahhüdü ile halka arzdan Ziraat GYO payı alıp, borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 33 gün süre ile aralıksız ellerinde tutan yatırımcılara, talep etmeleri durumunda sahip oldukları payların tamamını Ziraat Bankası'na 1,63 TL fiyat üzerinden geri satma hakkı da veriyor.

Ziraat GYO, güçlü ortaklık ve sermaye yapısı, yurt dışı faaliyetleri, çeşitlendirilmiş gayrimenkul portföyü, öngörülebilir ve yüksek kira gelirleri, başta İstanbul Uluslararası Finans Merkezi olmak üzere mevcut ve devam eden katma değeri yüksek projeleri ile sektörde önemli bir yere sahip bulunuyor.

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