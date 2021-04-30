Gözler Ziraat GYO halka arz sonuçlarında! Ziraat GYO halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? Hisse fiyatı ve kodu!

ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ (ZİRAAT GYO), SON YILLARIN EN BÜYÜK HALKA ARZINI GERÇEKLEŞTİRİYOR

Ziraat GYO'dan yapılan açıklamaya göre, talep toplama tarihlerini 28-29-30 Nisan olarak belirleyen Ziraat GYO, hisselerinin yüzde 25'ini Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin konsorsiyum liderliğinde ve sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle halka arz ediyor.

Pay başına 1,60 TL ile sermaye artışı yoluyla yapılacak 1,17 milyar TL nominal tutarlı halka arzdan sonra Ziraat GYO, ulaşacağı 7 milyar TL özkaynak büyüklüğü ile sektörde 3. sıraya yerleşecek.

Şirket, Geri Alım Taahhüdü ile halka arzdan Ziraat GYO payı alıp, borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 33 gün süre ile aralıksız ellerinde tutan yatırımcılara, talep etmeleri durumunda sahip oldukları payların tamamını Ziraat Bankası'na 1,63 TL fiyat üzerinden geri satma hakkı da veriyor.

Ziraat GYO, güçlü ortaklık ve sermaye yapısı, yurt dışı faaliyetleri, çeşitlendirilmiş gayrimenkul portföyü, öngörülebilir ve yüksek kira gelirleri, başta İstanbul Uluslararası Finans Merkezi olmak üzere mevcut ve devam eden katma değeri yüksek projeleri ile sektörde önemli bir yere sahip bulunuyor.