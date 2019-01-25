Gözlerine inanamadılar!

Evinizin bahçesinde giderek bir delik görseniz ne yapardınız? İşte İngiltere'de arka bahçesindeki deliği fark eden adam şaşkına döndü ve kazmaya başladı. Sonrası ise şoke edecek türdendi! Kolay bir şekilde deliğin aşındığını gören adam, bir süre sonra gözlerine inanamadı. Deliğin içini açınca ise şaşkınlığı daha da arttı! Deliğin içi derin ve etrafı tuğlalarla çevriliydi. Daha sonra bu yapının içine girdi ve olayın evrelerini sosyal medyadaki arkadaşlarıyla paylaştı. Kısa süre içinde bölge neredeyse bir arkeoloji kazısına dönüştü. İçinde bir metal düğme buldular. Bu ilk buldukları şeydi. Daha fazla şey bulacakları konusunda umutları artmaya başladı.