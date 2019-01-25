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Gözlerine inanamadılar!

Evinizin bahçesinde giderek bir delik görseniz ne yapardınız? İşte İngiltere'de arka bahçesindeki deliği fark eden adam şaşkına döndü ve kazmaya başladı.

Giriş Tarihi: 25.01.2019 10:40 Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 11:16
Gözlerine inanamadılar!

Sonrası ise şoke edecek türdendi!

Gözlerine inanamadılar!

Kolay bir şekilde deliğin aşındığını gören adam, bir süre sonra gözlerine inanamadı.

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Gözlerine inanamadılar!

Deliğin içini açınca ise şaşkınlığı daha da arttı!

Gözlerine inanamadılar!

Deliğin içi derin ve etrafı tuğlalarla çevriliydi.

Gözlerine inanamadılar!

Daha sonra bu yapının içine girdi ve olayın evrelerini sosyal medyadaki arkadaşlarıyla paylaştı.

Gözlerine inanamadılar!

Kısa süre içinde bölge neredeyse bir arkeoloji kazısına dönüştü.

Gözlerine inanamadılar!

İçinde bir metal düğme buldular. Bu ilk buldukları şeydi. Daha fazla şey bulacakları konusunda umutları artmaya başladı.

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