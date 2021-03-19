Gözyaşlarıyla dehşeti anlattı! Ünlü aktör Armie Hammer'ın tecavüzüne uğradı

Amerika Birleşik Devletleri'nden korkunç bir tecavüz haberi geldi.Bir süredir ülkede gündem ünlü aktör Armie Hammer'la ilgili sapkınlık suçlamaları. Bu korkunç iddialara bir yenisi eklendi. Hammer'ın genç bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıktı. Son yıllarda büyük bir kitlesi bulunan ünlü oyuncu Armie Hammer'ın 2016 ile 2020 yılları arasında attığı iddia edilen cinsel içerikli mesajlar daha önce ifşa olmuştu. Son olarak ünlü aktörün eski sevgili kan donduran itiraflarda bulundu. Yaşadıklarını göz yaşları içinde anlata genç kadının söyledikleri şok etkisi yarattı.