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Gözyaşlarıyla dehşeti anlattı! Ünlü aktör 'ın tecavüzüne uğradı

'nden korkunç bir haberi geldi.Bir süredir ülkede gündem ünlü aktör 'la ilgili sapkınlık suçlamaları. Bu korkunç iddialara bir yenisi eklendi. Hammer'ın genç bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıktı. Son yıllarda büyük bir kitlesi bulunan ünlü oyuncu Armie Hammer'ın 2016 ile 2020 yılları arasında attığı iddia edilen cinsel içerikli mesajlar daha önce ifşa olmuştu. Son olarak ünlü aktörün eski sevgili kan donduran itiraflarda bulundu. Yaşadıklarını göz yaşları içinde anlata genç kadının söyledikleri şok etkisi yarattı.

Giriş Tarihi: 19.03.2021 11:40 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 11:41
Gözyaşlarıyla dehşeti anlattı! Ünlü aktör Armie Hammer'ın tecavüzüne uğradı

ABD'den gelen haberler verici nitelikte! Ünlü aktör hakkında her gün yeni bir skandal patlıyor. Eski eşi de arkasında durmuyor. Bu kez konu ne iğrenç fanteziler ne de sapkınlıklar. Genç bir kadın tecavüze uğradığını gözyaşlarıyla anlattı.

Gözyaşlarıyla dehşeti anlattı! Ünlü aktör Armie Hammer'ın tecavüzüne uğradı

Ünlü oyuncu 'ın birçok kadına cinsel içerikli mesajlar attığı ve bunların tecavüzle yamyamlık fantezileri içerdiği iddiaları gündemi sarsmıştı. Oyuncu şimdi de tecavüzle suçlandı.

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Gözyaşlarıyla dehşeti anlattı! Ünlü aktör Armie Hammer'ın tecavüzüne uğradı

ABD'li aktör , 2017'de Los Angeles'ta bir kadına etmekle suçlandı. Adı sadece Effie olarak açıklanan 24 yaşındaki kadın, suçlamayı video konnferans yöntemiyle düzenlenen bir basın toplantısında yaptı.

Gözyaşlarıyla dehşeti anlattı! Ünlü aktör Armie Hammer'ın tecavüzüne uğradı

34 yaşındaki aktör suçlamaları reddetti. Avukatı, suçlamaların "şoke edici" olduğunu ve Hammer'ın "gerçekleri açıklama fırsatını memnuniyetle karşıladığını" belirtti. Los Angeles Polisi ise, Hammer'ın 3 Şubat'ta başlatılan bir cinsel saldırı suçlamasında zanlı olduğunu bildirdi.

Gözyaşlarıyla dehşeti anlattı! Ünlü aktör Armie Hammer'ın tecavüzüne uğradı

Effie, The Social Network (Sosyal Ağ) ve Call Me By Your Name (Beni Adınla Çağır) gibi filmleriyle tanınan aktöre yönelik suçlamaları, önceden hazırlanmış bir açıklamadan okurken gözyaşlarına boğuldu.

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